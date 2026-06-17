‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल! उद्धव के 9 में से 6 सांसद दिल्ली रवाना, संजय राउत बोले- गद्दारी के लिए मिले 15 करोड़ रुपये

Operation Tiger Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) में एक बार फिर बड़ी बगावत होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, उद्धव गुट के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। खुद एकनाथ शिंदे आज इन बागी माने जा रहे सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद इन सांसदों के समर्थन का पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।