कांग्रेस में अंदरूनी कलह की हद! पहले मेयर पद गंवाया, अब 16 पार्षदों ने की तख्तापलट की तैयारी

कांग्रेस एकजुट रहती तो चंद्रपुर में सत्ता उसके हाथ में होती। नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद से ही कांग्रेस के नव-निर्वाचित पार्षद दो खेमों में बंट गए थे। एक ओर सांसद प्रतिभा धानोरकर का गुट है, जबकि दूसरी ओर विजय वडेट्टीवार समर्थक नेता सक्रिय हैं। सत्ता गठन के समय भी यह विवाद सामने आया था कि कांग्रेस का दल नेता किस गुट का होगा। उस समय प्रदेश नेतृत्व को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा था, लेकिन अब वही विवाद फिर से उभर आया है।