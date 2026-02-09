9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

BJP का मास्टरस्ट्रोक, उद्धव सेना को दिया बड़ा ऑफर, चंद्रपुर मेयर चुनाव में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी

वर्तमान स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना 'किंगमेकर' की भूमिका में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल उद्धव गुट को साधने में जुटे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे की सेना भाजपा के साथ पुराना गठबंधन दोहराती है या कांग्रेस के साथ जाकर नया समीकरण बनाती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 09, 2026

Uddhav Thackeray Meets Devendra Fadnavis

उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगरपालिका (Chandrapur Municipal Election 2026) का सत्ता संघर्ष अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। चुनाव परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सत्ता की चाबी अब छोटे दलों के पास है। इसी बीच खबर आ रही है कि भाजपा (BJP) ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को साथ आने के लिए बड़ा ऑफर दिया है। इस मास्टरस्ट्रोक ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है।

मेयर पद को लेकर भाजपा का ऑफर

भाजपा के गठबंधन प्रस्ताव से सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के खेमे में देखी जा रही है, जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सत्ता से दूर नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने शिवसेना (UBT) के सामने मेयर पद को सवा-सवा साल के लिए आपस में बांटने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, भाजपा ने 5 साल के कार्यकाल में से 2 साल के लिए स्थायी समिति अध्यक्ष पद और उप-मेयर का पद भी शिवसेना (UBT) को देने की पेशकश की है। हालांकि, भाजपा की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पहले मेयर उनकी पार्टी का ही होगा। अगर शिवसेना इस पर सहमत नहीं होती, तो भाजपा विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार है।

कांग्रेस की अंदरूनी कलह से बढ़ी मुसीबत

सबसे ज्यादा 27 सीटें जीतने के बावजूद चंद्रपुर में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान नहीं दिख रही है। पार्टी के भीतर विजय वडेट्टीवार और प्रतिभा धानोरकर गुटों के बीच जारी खींचतान का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने भी शिवसेना (UBT) को ढाई साल के लिए मेयर पद का ऑफर दिया है, लेकिन भाजपा द्वारा पदों के स्पष्ट बंटवारे और आक्रामक रणनीति ने कांग्रेस खेमे में हलचल पैदा कर दी है।

उद्धव सेना बनी किंगमेकर?

इस पूरे सत्ता संघर्ष में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भूमिका बेहद निर्णायक हो गई है। दोनों प्रमुख दलों से प्रस्ताव मिलने के बाद शिवसेना उद्धव गुट अब ‘किंगमेकर’ की भूमिका में नजर आ रही है। अगर वह बीजेपी के साथ जाती है तो चंद्रपुर की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, वहीं कांग्रेस के साथ जाने पर सत्ता का समीकरण अलग दिशा ले सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि शिवसेना (UBT) किसके साथ सत्ता का हाथ थामती है।

चंद्रपुर महानगरपालिका में कुल 66 नगरसेवक (पार्षद) हैं। इनमें कांग्रेस के 27, कांग्रेस समर्थित जनविकास सेना के 3, भाजपा के 23, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के 6, वंचित बहुजन आघाड़ी के 2, बसपा का 1, शिवसेना (शिंदे गुट) का 1, 2 निर्दलीय और एमआईएम का 1 नगरसेवक शामिल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Feb 2026 07:46 am

Published on:

09 Feb 2026 07:43 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BJP का मास्टरस्ट्रोक, उद्धव सेना को दिया बड़ा ऑफर, चंद्रपुर मेयर चुनाव में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

RSS 100 Years Celebration: मुंबई में RSS के इवेंट में ग्लैमर का तड़का, शताब्दी समारोह में दिखे करण जौहर–शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़े स्टार

RSS 100 Years Celebration News
बॉलीवुड

नीना गुप्ता को डायरेक्टर ने दी गालियां, बोलीं- मुझे पैसों की जरूरत थी, खोला बॉलीवुड का कड़वे सच

Neena Gupta Revealed Being Abused By Director
बॉलीवुड

सलमान खान पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की टिप्पणी, सुनकर मुस्कराने लगे भाईजान, वीडियो वायरल

RSS Chief Mohan Bhagwat on Salman Khan
बॉलीवुड

आधी रात कंगाली की हालत में सेलिना जेटली ने छोड़ा देश, भाई की रिहाई के लिए दिन-रात किए एक, अब बयां किया दर्द

Celina Jaitly Gets Emotional on Brother Detained
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! खाते में फिर आएंगे रुके हुए 1500 रुपये, बस करना होगा यह काम

Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.