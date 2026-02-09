BJP का मास्टरस्ट्रोक, उद्धव सेना को दिया बड़ा ऑफर, चंद्रपुर मेयर चुनाव में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी

भाजपा के गठबंधन प्रस्ताव से सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के खेमे में देखी जा रही है, जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सत्ता से दूर नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने शिवसेना (UBT) के सामने मेयर पद को सवा-सवा साल के लिए आपस में बांटने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, भाजपा ने 5 साल के कार्यकाल में से 2 साल के लिए स्थायी समिति अध्यक्ष पद और उप-मेयर का पद भी शिवसेना (UBT) को देने की पेशकश की है। हालांकि, भाजपा की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पहले मेयर उनकी पार्टी का ही होगा। अगर शिवसेना इस पर सहमत नहीं होती, तो भाजपा विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार है।