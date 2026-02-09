Maharashtra ZP Election Result: रुझानों में भाजपा को बड़ी बढ़त, विपक्ष का सूपड़ा साफ

अब तक आये नतीजों और रुझानों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। 12 जिला परिषदों में अब तक की मतगणना के रुझानों के अनुसार भाजपा 7 जिला परिषदों में आगे चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 2 और एनसीपी अजित पवार गुट 2 जिला परिषदों में बढ़त बनाए हुए है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस 1 जिला परिसद में आगे और जबकि अन्य दलों का खाता तक नहीं खुल सका है।