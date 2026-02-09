दीपिका के बाद अब प्रकाश राज को ‘स्पिरिट’ से निकाला गया बाहर? संदीप रेड्डी वांगा से मतभेद की खबरें

Prakash Raj Out From Spirit After Deepika Padukone: तेलुगु और हिंदी सिनेमा की मच अवेटेड फिल्मों में शुमार 'स्पिरिट' एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है इस फिल्म से दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज का अचानक बाहर होना। प्रभास स्टारर और कबीर सिंह तथा एनिमल जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त उत्साह था, लेकिन अब सेट से आई खबरों ने फिल्म के समीकरण को हिला कर रख दिया है।