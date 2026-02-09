रेखा ने अरुणा ईरानी को फिल्म से रातों-रात निकाला बाहर, सालों बाद अभिनेत्री बोलीं- उसकी हिम्मत नहीं थी…

Aruna Irani Rekha (सोर्स- एक्स)
Aruna Irani On Friendship With Rekha: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो सालों बाद सामने आती हैं। 80 के दशक की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है दिग्गज अभिनेत्रियों अरुणा ईरानी और रेखा से। ये किस्सा उस दौर का है जब फिल्म मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को अचानक बाहर कर दिया गया था। सालों बाद इस पूरे मामले पर अरुणा ईरानी ने खुलकर बात की और बताया कि आखिर रेखा ने उनसे सीधे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं की।
अरुणा ईरानी, जिन्होंने बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया था, अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देख चुकी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने कभी भी मन में कड़वाहट नहीं रखी। मंगलसूत्र फिल्म से हटाए जाने का फैसला भी ऐसा ही एक पल था, जिसने उन्हें चौंकाया जरूर, लेकिन तोड़ा नहीं।
'जूम' से बात करते हुए अरुणा ईरानी ने अपने और रेखा की दोस्ती पर बात की है। दोनों ने 'नागिन', 'जानी दुश्मन' और 'बुलंदी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया और सेट पर खूब हंसी-मजाक भी होता था। ऐसे में मंगलसूत्र से अरुणा का हटाया जाना स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला था।
अरुणा ईरानी ने खुद पहल करते हुए रेखा से इस फैसले का कारण पूछा। बातचीत में रेखा ने साफ-साफ कहा कि किरदार की प्रकृति ऐसी थी कि अगर अरुणा ने उसमें भावनात्मक गहराई जोड़ दी, तो कहानी में रेखा का किरदार नकारात्मक नजर आने लगता। यही वजह थी कि उन्होंने ये मुश्किल फैसला लिया।
इस पूरी बातचीत के दौरान अरुणा ने बताया कि जब रेखा से उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अरुणा को फोन कर ये बात नहीं बता पाईं। वजह सिर्फ एक थी- दोस्ती। रेखा को डर था कि कहीं ये बात अरुणा को ठेस न पहुंचा दे। अरुणा ईरानी ने भी माना कि उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे दिल से नहीं लगाया।
अरुणा ईरानी का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में फैसले अक्सर हालात के मुताबिक लिए जाते हैं। उन्होंने इस घटना को वहीं खत्म कर दिया और आगे बढ़ गईं। दिलचस्प बात यह है कि बाद में दोनों ने कई और प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया और उनकी दोस्ती बरकरार रही। सेट पर दोनों अपनी मातृभाषा में बातें करती थीं और माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखती थीं।
अरुणा ईरानी आज भी अपने लंबे और शानदार करियर के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक उन्होंने हर माध्यम में अपनी पहचान बनाई। दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाली अरुणा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल के वर्षों में भी वह ऐतिहासिक और पारिवारिक कहानियों का हिस्सा बनती रही हैं।
