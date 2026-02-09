9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रेखा ने अरुणा ईरानी को फिल्म से रातों-रात निकाला बाहर, सालों बाद अभिनेत्री बोलीं- उसकी हिम्मत नहीं थी…

Aruna Irani On Friendship With Rekha: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रहीं अरुणा ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे रेखा ने उन्हें एक फिल्म से बाहर निकाला था और फिर खुद बताया भी नहीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 09, 2026

Aruna Irani on Friendship With Rekha

Aruna Irani Rekha (सोर्स- एक्स)

Aruna Irani On Friendship With Rekha: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो सालों बाद सामने आती हैं। 80 के दशक की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है दिग्गज अभिनेत्रियों अरुणा ईरानी और रेखा से। ये किस्सा उस दौर का है जब फिल्म मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को अचानक बाहर कर दिया गया था। सालों बाद इस पूरे मामले पर अरुणा ईरानी ने खुलकर बात की और बताया कि आखिर रेखा ने उनसे सीधे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं की।

अरुणा को फिल्म मंगलसूत्र से निकाला गया बाहर (Aruna Irani On Friendship With Rekha)

अरुणा ईरानी, जिन्होंने बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया था, अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देख चुकी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने कभी भी मन में कड़वाहट नहीं रखी। मंगलसूत्र फिल्म से हटाए जाने का फैसला भी ऐसा ही एक पल था, जिसने उन्हें चौंकाया जरूर, लेकिन तोड़ा नहीं।

जब दोस्ती के बीच आ गया प्रोफेशनल फैसला

'जूम' से बात करते हुए अरुणा ईरानी ने अपने और रेखा की दोस्ती पर बात की है। दोनों ने 'नागिन', 'जानी दुश्मन' और 'बुलंदी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया और सेट पर खूब हंसी-मजाक भी होता था। ऐसे में मंगलसूत्र से अरुणा का हटाया जाना स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला था।

अरुणा ईरानी ने खुद पहल करते हुए रेखा से इस फैसले का कारण पूछा। बातचीत में रेखा ने साफ-साफ कहा कि किरदार की प्रकृति ऐसी थी कि अगर अरुणा ने उसमें भावनात्मक गहराई जोड़ दी, तो कहानी में रेखा का किरदार नकारात्मक नजर आने लगता। यही वजह थी कि उन्होंने ये मुश्किल फैसला लिया।

'मुझसे कहने की हिम्मत नहीं थी' (Aruna Irani On Friendship With Rekha)

इस पूरी बातचीत के दौरान अरुणा ने बताया कि जब रेखा से उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अरुणा को फोन कर ये बात नहीं बता पाईं। वजह सिर्फ एक थी- दोस्ती। रेखा को डर था कि कहीं ये बात अरुणा को ठेस न पहुंचा दे। अरुणा ईरानी ने भी माना कि उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे दिल से नहीं लगाया।

न कोई शिकायत, न कोई गिला

अरुणा ईरानी का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में फैसले अक्सर हालात के मुताबिक लिए जाते हैं। उन्होंने इस घटना को वहीं खत्म कर दिया और आगे बढ़ गईं। दिलचस्प बात यह है कि बाद में दोनों ने कई और प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया और उनकी दोस्ती बरकरार रही। सेट पर दोनों अपनी मातृभाषा में बातें करती थीं और माहौल को हल्का-फुल्का बनाए रखती थीं।

आज भी उतनी ही सक्रिय अरुणा ईरानी

अरुणा ईरानी आज भी अपने लंबे और शानदार करियर के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक उन्होंने हर माध्यम में अपनी पहचान बनाई। दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाली अरुणा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल के वर्षों में भी वह ऐतिहासिक और पारिवारिक कहानियों का हिस्सा बनती रही हैं।

ये भी पढ़ें

अमिताभ ने जब रेखा संग अफेयर पर किया था खुलासा, बोले थे- हमारे बीच में…
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच क्या रिश्ता रहा? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या नहीं? ये बातें हमेशा बी-टाउम में चर्चा का विषय रही हैं। एक समय था जब अमिताभ ने खुलकर रेखा और अपने रिश्ते की सच्चाई सबको बताई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Feb 2026 01:03 pm

Published on:

09 Feb 2026 01:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रेखा ने अरुणा ईरानी को फिल्म से रातों-रात निकाला बाहर, सालों बाद अभिनेत्री बोलीं- उसकी हिम्मत नहीं थी…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्सिटी विवाद पर मनोज मुंतशिर का तीव्र प्रहार! बोले- आप जिस देश में बड़े हुए वो…

मनोज मुंतशिर ने नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्सिटी वाले बयान पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नसीर साहब आप सही कह रहे हैं ये पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है।
बॉलीवुड

अमिताभ ने जब रेखा संग अफेयर पर किया था खुलासा, बोले थे- हमारे बीच में…

अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच क्या रिश्ता रहा? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या नहीं? ये बातें हमेशा बी-टाउम में चर्चा का विषय रही हैं। एक समय था जब अमिताभ ने खुलकर रेखा और अपने रिश्ते की सच्चाई सबको बताई थी।
बॉलीवुड

RSS मोहन भागवत से मिलकर अदनान सामी ने दिया गलतफहमी पर बयान, शिल्पा शेट्टी ने भी कही ये बात

मोहन भागवन को लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। अदनान सामी ने कहा कि मेरे मन में जो पहले कई मिथक थे वह दूर हो गए हैं। वहीं, विक्का कौशल ने पहली बार मोहन भागवत को सुना तो पहली प्रतिक्रिया दी।
बॉलीवुड

अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट के बाद किया पहला LIVE शो, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा स्टेडियम, देखें वीडियो

अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद पहला लाइव शो किया है। इस दौरान उन्होंने फैंस से कहा कि वह काफी नर्वस महसूस कर रहे हैं। उनके फैंस भी उनकी आवाज सुनकर रोने लगे। इसका वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

RSS 100 Years Celebration: मुंबई में RSS के इवेंट में ग्लैमर का तड़का, शताब्दी समारोह में दिखे करण जौहर–शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़े स्टार

RSS 100 Years Celebration News
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.