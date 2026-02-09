महाराष्ट्र: महायुति का बड़ा धमाका! मतगणना से पहले ही 27 उम्मीदवार जीते, विपक्ष के छूटे पसीने

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे राज्य की आगामी राजनीति की दिशा तय करेंगे, खासकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद यह पहला बड़ा चुनावी मुकाबला है। कई जगहों पर बड़े राजनीतिक चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भाजपा और कांग्रेस नीत एमवीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया पूरी की जा सके।