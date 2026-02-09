4500 km पीछा, 100 होटलों की तलाशी… नंदू गैंग के दो शार्पशूटर कोल्हापुर से गिरफ्तार

हाल ही में स्पेशल सेल को इन शूटरों के महाराष्ट्र में होने की पुख्ता जानकारी मिली। इसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई और दोनों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र भेजा गया। टीम ने कोल्हापुर में करीब 100 से अधिक होटलों और गेस्ट हाउसों की खाक छानी। आखिरकार 28-29 जनवरी की दरमियानी रात को पुलिस ने कोल्हापुर के ऊंचगांव रोड पर स्थित श्री तेंबलाई मंदिर के पास घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया।