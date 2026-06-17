Patrika Explainer: TMC और शिवसेना (UBT) के सांसद मिलने के बाद भी लोकसभा में दो-तिहाई का आंकड़ा नहीं होगा पार, अब क्या करेगी मोदी सरकार

दरअसल, टीएमसी के सांसदों के विलय के बाद अब बीजेपी की नजर दो पार्टियों- उद्धव ठाकरे की शिवसेना और स्टालिन की डीएमके पर टिकी हुई है। इसके लिए तैयारी भी हो गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक ऑपरेशन चला रहे है, जिसे नाम ऑपरेशन टाइगर दिया है। इसके तहत उद्धव गुट के सांसदों को अपनी तरफ करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के 9 में से 6 सांसद शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे है।