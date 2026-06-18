कोलकाता में योगा डे पर रेड रोड बंद करने से उठा नया विवाद, महुआ मोइत्रा ने कहा ईद के लिए एक घंटा भी बंद नहीं की

पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल योग दिवस से पहले कोलकाता के रेड रोड को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी बीच तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि ईद की नमाज के लिए रेड रोड एक घंटे के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि योग दिवस कार्यक्रमों के लिए उसी मार्ग को लगभग एक सप्ताह तक बंद रखा गया है। साथ ही मोइत्रा ने टीएमसी के बागी सांसदों पर भी निशाना साधा और कहा कि वह इस बारे में अपने पेमास्टर (पैसे देने वाले) से सवाल क्यों नहीं करते है। महुआ मोइत्रा के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।