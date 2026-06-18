ममता बनर्जी को एक और झटका, अरूप बिस्वास ने बैंक को पत्र भेजा, पार्टी फंड पर रोक की मांग की

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी। (फोटो- ANI)
TMC bank Account Freeze: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रहे बड़े राजनीतिक विवाद ने अब वित्तीय मामलों तक को प्रभावित कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अरूप बिस्वास ने पार्टी के बैंक को पत्र लिखकर सभी खातों से लेनदेन तुरंत रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर संकट चल रहा है और अलग-अलग गुट खुद को असली प्रतिनिधि बता रहे हैं।
अरूप बिस्वास ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर दो या अधिक समूह खुद को वैध नेतृत्व और पदाधिकारी बता रहे हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो गया है कि बैंक खातों का संचालन कौन कर सकता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं, अरूप बिस्वास, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (जिसे आगे AITC कहा जाएगा) के कोषाध्यक्ष के तौर पर, आपका ध्यान AITC के कामकाज के अधिकार और नियंत्रण से जुड़े एक गंभीर विवाद की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी, विरोधी गुट AITC के असली प्रतिनिधि और पदाधिकारी होने का दावा कर रहे हैं। इससे उन लोगों के अधिकार को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है जो AITC के नाम पर खुले बैंक खातों को ऑपरेट करना चाह सकते हैं।
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