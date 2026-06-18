NEET-UG Paper Leak: राहुल गांधी ने बांटा युवाओं का दर्द, कांग्रेस ने जारी की पेपर लीक से मरने वाले छात्रों की सूची, PM मोदी व प्रधान को ठहराया जिम्मेदार

NEET-UG Paper leak issue and Rahul Gandhi: नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा और असंतोष है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए नौजवानों से 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़ने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस ने पेपर लीक से मरने वाले छात्रों की सूची जारी की है। साथ ही इसे हत्या बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है। ध्यान रहे कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कथित पेपर लीक विवाद के कारण 3 मई को होने वाली परीक्षा रद्द होने के बाद पुनर्परीक्षा का निर्धारण किया है।