केजरीवाल का दावा: Meta अकाउंट हुआ बैन, बोले- PM के आगे इतना मत झुको

वहीं बीते कल खबर आई थी कि मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए लगी रोक को अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली है। कंपनी के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कैपलन ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान इस गलती पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर लगी रोक तकनीकी या संचालन संबंधी गलती थी और इसके लिए कंपनी माफी मांगती है।