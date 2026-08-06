JPSC Paper Leak: झारखंड में नौकरी का इंतजार बना जनआंदोलन: भूख हड़ताल पर युवा बोले- अब न्याय नहीं मिला तो भविष्य अंधेरे में

JPSC Exam Controversy: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवाल अब केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं रह गए हैं। बेरोजगार युवाओं का आक्रोश सड़कों पर उतर चुका है और यह आंदोलन भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्ति तथा जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन गया है। रांची में चल रही भूख हड़ताल ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उनके पास न्याय की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।