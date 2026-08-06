शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड मामले में CBI ने दो सगे भाइयों को पकड़ा, बिलखते पिता बोले- बेटों को बलि का बकरा बनाया गया

Suvendu Adhikari PA Murder Case:पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों सागर सोनकर और साहेब सोनकर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों के पिता संजय सोनकर ने बड़ा बयान दिया है। पिता का कहना है कि उनका बेटा सागर तो चंद्रनाथ की परछाई की तरह रहता था और उनके दफ्तर का सारा हिसाब-किताब संभालता था। उन्हें इस राजनीतिक साजिश में जबरन बलि का बकरा बनाया जा रहा है।