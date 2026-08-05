पश्चिम बंगाल: ‘हनी ट्रैप’ का खेल बेनकाब, सोशल मीडिया पर बिछाते थे इश्क का जाल, दो महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के लोग सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गुप्त डेटिंग ऐप पर फर्जी पहचान बनाकर युवकों से दोस्ती करते थे। कुछ दिनों तक प्रेम-प्रसंग का नाटक रचने के बाद उन्हें मिलने के बहाने एक सुनसान मकान में बुलाया जाता था और उसके निजी पलों का वीडियो बना लिया जाता। इसके कुछ ही देर बाद गिरोह के अन्य सदस्य खुद को युवती के परिजन या रिश्तेदार बताकर मौके पर पहुंचते और युवक को घेर लेते। इसके बाद अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठते थे। मानसिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से कई लोग इस गिरोह की ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते रहे।