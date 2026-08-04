‘हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया, RSS का रजिस्ट्रेशन तक नहीं’, ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला तीखा हमला

बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी के नेता भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं और 'जय श्रीराम' के नारे लगाते हैं, लेकिन दूसरी ओर मंदिरों के दान पात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी यह मानकर चल रही है कि देश के सभी मंदिरों के दान पात्रों और उनमें आने वाली धनराशि पर सिर्फ उसी का अधिकार है। ममता ने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मंदिरों की संपत्ति और श्रद्धालुओं की भावनाओं की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।