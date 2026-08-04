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पश्चिम बंगाल: गिरफ्तार जैश सहयोगी हमीम मंडल केस में खुलासा; मॉडल्स को हनी-ट्रैप रैकेट में फंसाता था, VIP थे टारगेट

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के बर्दवान से पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद सहयोगी हमीम मंडल पर आरोप है कि वह नए मॉडलों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को हनी-ट्रैप में फंसाने के लिए अपने जाल में फंसाता था।
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कोलकाता

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kamlesh sharma

Aug 04, 2026

Hamim Mandal

Hamim Mandal (Photo: IANS)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के बर्दवान से पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद सहयोगी हमीम मंडल पर आरोप है कि वह नए मॉडलों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को हनी-ट्रैप में फंसाने के लिए अपने जाल में फंसाता था। जांच अधिकारियों को हमीम मंडल से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर नियमित रूप से रील्स पोस्ट करने वाली आकर्षक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उसके निशाने पर रहती थीं।

दरअसल, उसकी महिला सहयोगी अर्पिता सरकार जिसे पिछले सप्ताह पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया था, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वह अक्सर रील्स पोस्ट करती थी। इसी के जरिए हमीम मंडल ने सबसे पहले उससे संपर्क स्थापित किया था।

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में हमीम मंडल ने स्वीकार किया है कि आकर्षक युवा महिलाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने का यह काम उसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी-अपराधी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) ने सौंपा था। सूत्रों के अनुसार, हमीम मंडल की भूमिका केवल शुरुआती चरण तक सीमित थी, जिसमें वह अपने निशाने पर मौजूद महिलाओं और पाकिस्तान में बैठे एसबीएन हैंडलर्स के बीच संपर्क स्थापित कराता था। इसके बाद एसबीएन के हैंडलर्स हमीम मंडल को दरकिनार कर सीधे उन महिलाओं से संपर्क करते थे। अर्पिता सरकार के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था।

अब पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के जांच अधिकारी अर्पिता सरकार के अलावा उन अन्य युवा और आकर्षक महिलाओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हमीम मंडल ने अपने जाल में फंसाया था। एसटीएफ ने हमीम मंडल के दूसरे सहयोगी आदित्य सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है।

तीनों से एक साथ एनआईए कर सकती है पूछताछ

जांच अधिकारी उन लोगों का भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हनी-ट्रैप का शिकार तो हुए, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के डर से अब तक चुप रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को हमीम मंडल और अर्पिता सरकार से पूछताछ की। मंगलवार को आदित्य सिंह से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो बयानों में किसी भी तरह के विरोधाभास से बचने के लिए एनआईए तीनों से एक साथ भी पूछताछ कर सकती है।

मंत्रियों के परिजन थे निशाने पर

एसटीएफ अधिकारियों को हमीम मंडल और अर्पिता सरकार से पूछताछ के बाद यह भी जानकारी मिली है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) ने अर्पिता सरकार के माध्यम से पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के कम से कम छह मौजूदा मंत्रियों के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया था। जांच में अब तक यह भी सामने आया है कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र से जुड़े कई अन्य प्रभावशाली लोगों को भी अर्पिता सरकार के जरिए निशाना बनाया गया था।

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Updated on:

04 Aug 2026 01:52 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:52 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / पश्चिम बंगाल: गिरफ्तार जैश सहयोगी हमीम मंडल केस में खुलासा; मॉडल्स को हनी-ट्रैप रैकेट में फंसाता था, VIP थे टारगेट

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