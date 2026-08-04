पश्चिम बंगाल: गिरफ्तार जैश सहयोगी हमीम मंडल केस में खुलासा; मॉडल्स को हनी-ट्रैप रैकेट में फंसाता था, VIP थे टारगेट

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में हमीम मंडल ने स्वीकार किया है कि आकर्षक युवा महिलाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने का यह काम उसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी-अपराधी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) ने सौंपा था। सूत्रों के अनुसार, हमीम मंडल की भूमिका केवल शुरुआती चरण तक सीमित थी, जिसमें वह अपने निशाने पर मौजूद महिलाओं और पाकिस्तान में बैठे एसबीएन हैंडलर्स के बीच संपर्क स्थापित कराता था। इसके बाद एसबीएन के हैंडलर्स हमीम मंडल को दरकिनार कर सीधे उन महिलाओं से संपर्क करते थे। अर्पिता सरकार के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था।