पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटियों के पास समय नहीं, वीडियो कॉल पर देखा दाह संस्कार, भेजे 5100 रुपये

Daughters Watch Funeral On Video Call: हर माता-पिता की चाहत होती है कि जिस संतान को उन्होंने अपने खून-पसीने से पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया और जिंदगी संवारने में कोई कसर न छोड़ी, वही उनके अंतिम समय में साथ खड़ी हो। लेकिन हरियाणा के सोनीपत से सामने आई एक घटना ने रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई के रहने वाले एक बुजुर्ग पिता का निधन वृद्धाश्रम में हो गया, जबकि उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं पहुंची। उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल के जरिए अंतिम विदाई दी और 5,100 रुपये भेजकर औपचारिकता निभा दी।