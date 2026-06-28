मां से अफेयर का शक, पहले दी धमकी फिर की हत्या; पिता को कॉल कर कहा- ‘तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया’

मृतक के पिता शिव कुमार ने बताया कि बेटे की हत्या से पहले उन्हें एक फोन आया, जिसमें बेटे विशाल की चीखें सुनाई दे रही थीं। कॉल पर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्होंने विशाल को मार दिया है। जब परिवार सोनीपत पहुंचा तो पता चला कि विशाल की लाठी-डंडों से हत्या कर दी गई है। इसी बीच आरोपी के पिता ने भी राई थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उसके बेटे ने विशाल की हत्या कर दी है और शव खेत में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जठेड़ी-राठधाना रोड स्थित खेत से विशाल का खून से लथपथ शव बरामद किया।