हरियाणवी डांसर को कॉल पर मिली धमकी: ‘मैं चंबल का डॉन हूं’, घर से उठाने और AK-47 निकालने की दी चेतावनी

Haryanvi Dancer Threat Case: कमर विवाद के बाद फेमस हुई हरियाणा की स्टेज पर्फोर्मर एक बार फिर चर्चा में है। अब वह एक धमकी भरे कॉल की वजह से चर्चा में है। डांसर ने सोशल मीडिया पर दो ऑडियो-वीडियो शेयर कर दावा किया है कि एक अनजान शख्स उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। कॉलर पहले उनसे प्यार का इजहार करता है, लेकिन जब डांसर उसे फटकार लगाती हैं तो वह धमकियां देने लगता है। डांसर का कहना है कि यह कॉल गुरुवार शाम को आई थी और इसके बाद वह काफी परेशान हैं।