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सोनीपत

दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही बना ‘जल्लाद’! अवैध संबंध के लिए मना किया तो दंपती समेत 3 लोगों की ली जान

Sonipat Murder Case: सोनीपत के कुंडली में बीपीएल फ्लैट्स में ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही पर दंपती समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

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सोनीपत

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Harshita Saini

May 25, 2026

Sonipat Triple Murder

प्रतीकात्मक तस्वीर

Sonipat Triple Murder: हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली स्थित टीडीआई सिटी के बीपीएल फ्लैट्स में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक शख्स ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर तीन लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक पति-पत्नी और एक महिला शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

कहासुनी से शुरू हुआ था सब

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12 बजे कुंडली के बीपीएल फ्लैट्स में रहने वाले आरोपी ब्रह्म प्रकाश और पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 50 साल की विजय, उनकी 47 साल की पत्नी सुनीता और 32 साल की स्वाति गंभीर रूप से घायल हो गए। चोटें इतनी गहरी थीं कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

अवैध संबंधों को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और पड़ोसियों के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी के एक महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर कई बार बहस और विवाद हो चुका था। पड़ोसी अक्सर इस मुद्दे पर आपत्ति जताते थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच रिश्ते लगातार खराब होते गए।

वारदात के बाद आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी पहले दिल्ली पुलिस में था

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ब्रह्म प्रकाश पहले दिल्ली पुलिस में सिपाही था, लेकिन बाद में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिलहाल वह कुंडली के एक निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार, उसका स्वभाव काफी झगड़ालू था और वह अक्सर छोटी-छोटी बातों पर पड़ोसियों से बहस करता रहता था। इसी वजह से उसका पहले भी कई लोगों के साथ विवाद हो चुका था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच टीम आरोपी के पुराने रिकॉर्ड, उसके व्यवहार और वारदात से पहले की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।

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Updated on:

25 May 2026 11:30 am

Published on:

25 May 2026 11:19 am

Hindi News / Haryana / Sonipat / दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही बना ‘जल्लाद’! अवैध संबंध के लिए मना किया तो दंपती समेत 3 लोगों की ली जान

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