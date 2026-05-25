दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही बना ‘जल्लाद’! अवैध संबंध के लिए मना किया तो दंपती समेत 3 लोगों की ली जान

Sonipat Triple Murder: हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली स्थित टीडीआई सिटी के बीपीएल फ्लैट्स में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक शख्स ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर तीन लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक पति-पत्नी और एक महिला शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।