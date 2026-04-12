सोनीपत में पिता ने तेजधार हथियार से काटा बेटी का गला, नर्सिंग की छात्रा ‘चीनू’ की घर में ही हत्या

घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी गोहाना जितेंद्र गहलावत अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता अनिल को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (FSL) टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। टीम ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश की जा रही है।

हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग या घरेलू कलह का शक