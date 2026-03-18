सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ‘पाकिस्तानी जासूसी’ का भंडाफोड़, 18 दिनों तक प्लेटफॉर्म की लाइव फीड भेजता रहा खुफिया कैमरा

26 फरवरी से लगा यह संदिग्ध कैमरा पूरे 18 दिनों तक प्रशासन की नजरों से कैसे बचा रहा, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं, दिल्ली से विशेषज्ञ टीम बुलाने में तीन दिन की देरी और अब तक आधिकारिक एफआईआर दर्ज न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही तकनीकी पहलू भी साफ नहीं है कि कैमरा सिम आधारित था या वाई-फाई से संचालित, और उसका डेटा केवल लाइव ट्रांसमिट हो रहा था या मेमोरी कार्ड में भी स्टोर किया जा रहा था। फिलहाल जांच एजेंसियां इस संवेदनशील मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस घटना ने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था और ऑडिट की जरूरत को फिर उजागर कर दिया है।