फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार पिता-पुत्र की हत्या, स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने मारी 15 गोलियां

Sonipat Double Murder Case: हरियाणा के सोनीपत जिले में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज वारदात हुई। खरखौदा क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे बाप-बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोपालपुर गांव निवासी धर्मबीर (45) और उसके बेटे मोहित (22) के रूप में हुई है। यह घटना इतनी अचानक और बेरहमी से हुई कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस, क्राइम यूनिट और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कारतूस, खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल, सोनीपत भेज दिया है। वहीं, पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।