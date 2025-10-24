Patrika LogoSwitch to English

सोनीपत

फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार पिता-पुत्र की हत्या, स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने मारी 15 गोलियां

Sonipat Double Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा के सोनीपत जिले में स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार पिता-पुत्र की हत्या कर दी। डबल मर्डर से पूरे जिले में हड़कंप मचा है।

2 min read

सोनीपत

image

Vishnu Bajpai

Oct 24, 2025

Sonipat Double Murder Case filmy style Scorpio-borne miscreants fired 15 bullets father and son in Haryana

हरियाणा के सोनीपत में पिता पुत्र की हत्या से हड़कंप। (प्रतीकात्मक फोटो)

Sonipat Double Murder Case: हरियाणा के सोनीपत जिले में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज वारदात हुई। खरखौदा क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे बाप-बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोपालपुर गांव निवासी धर्मबीर (45) और उसके बेटे मोहित (22) के रूप में हुई है। यह घटना इतनी अचानक और बेरहमी से हुई कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस, क्राइम यूनिट और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कारतूस, खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल, सोनीपत भेज दिया है। वहीं, पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

सुबह पौने दस बजे चलीं गोलियां

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूरी वारदात फिल्मी स्टाइल में अंजाम दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब पौने दस बजे मोहित अपने पिता धर्मबीर के साथ बाइक पर खरखौदा की ओर जा रहा था। जैसे ही वे थाना कलां चौक के पास पहुंचे, एक काले रंग की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और उसमें सवार तीन से चार युवक उतरे। उन्होंने बिना कुछ बोले सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दीं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 15 राउंड गोलियां दागीं, जिससे धर्मबीर और मोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उनकी स्कॉर्पियो फ्लाईओवर से टकरा गई। इसके बाद वे वाहन छोड़कर तुर्कपुर गांव के एक राहगीर की बाइक छीनकर फरार हो गए।

पुरानी रंजिश में की गई हत्या की आशंका

पुलिस के मुताबिक, यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। जांच में पता चला है कि करीब एक साल पहले मोहित पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसे गोली लगी थी लेकिन वह बच गया था। मोहित पर एक हत्या का मामला भी दर्ज था। पुलिस का मानना है कि उसी रंजिश को लेकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना प्रभारी के साथ-साथ सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के गांवों में नाकेबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश में ड्रोन सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है।

सुनियोजित तरीके से वारदात को दिया अंजाम

एफएसएल टीम ने मौके से 9 मिमी के कारतूस और गोलियों के खोल बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा कि वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी रोष और भय का माहौल है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

एसपी सोनीपत ने बताया कि “प्राथमिक जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।” इस वारदात ने एक बार फिर से सोनीपत जिले में गैंगवार और आपसी दुश्मनी से जुड़े अपराधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे किस गैंग या गुट का हाथ है।

Published on:

24 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / Haryana / Sonipat / फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार पिता-पुत्र की हत्या, स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने मारी 15 गोलियां

