Haryana: पैसे नहीं कमाने पर पति की हत्या, लाश के पास बैठकर किया मेकअप…घटनास्थल को देखकर पुलिस हुई हैरान

हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पैसे नहीं कमाने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और बाद में उसकी लाश के पास बैठकर मेकअप भी किया। पड़ोसी ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घटनास्थल को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी पत्नी का नाम पूनम है।