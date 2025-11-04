Patrika LogoSwitch to English

Haryana: पैसे नहीं कमाने पर पति की हत्या, लाश के पास बैठकर किया मेकअप…घटनास्थल को देखकर पुलिस हुई हैरान

सोनीपत जिले के गोहाना में एक महिला ने अपने पति की ईंट-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

सोनीपत

image

Ashib Khan

Nov 04, 2025

हरियाणा में पत्नी ने पति की हत्या (File Image)

हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पैसे नहीं कमाने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और बाद में उसकी लाश के पास बैठकर मेकअप भी किया। पड़ोसी ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।  घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घटनास्थल को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी पत्नी का नाम पूनम है। 

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला गोहाने के गढ़ी सराय नामदार खां गांव की है। पत्नी ने अपने पति सुरेश की ईंट और डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पति और पत्नी में अक्सर पैसे को लेकर विवाद होता था। दरअसल, व्यक्ति पहले ऑटो चलाता था, लेकिन अब बीमार होने की वजह से वह ऑटो नहीं चला रहा था। पति को पूनम रोज पीटती थी- कभी झाड़ू से, कभी चप्पल से। 

बता दें दोनों पति पत्नी एक साथ बच्चों से अलग रहते थे। सुरेश की दो लड़कियां है और एक लड़की अपनी बहन को गोद के रूप में दी हुई हैं, जबकि दूसरी की शादी हो चुकी है। 

लाश के पास बैठकर किया मेकअप

सुरेश की हत्या करने के बाद पूनम ने लाश के पास बैठकर मेकअप किया। इस दौरान उसने कई बार पति के मुंह पर कंघी भी मारा। वहीं बाद में पति के मुंह पर थप्पड़ और सिर पर लात मारी। 

पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामले में एसीपी ने कहा कि सुरेश ऑटो चलाते थे, लेकिन बीमार रहने के कारण अब कमाना बंद कर दिया। इसको लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था।

