Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एकतरफा आशिक ने सरेआम 12वीं की छात्रा पर चलाई गोलियां, घटना का वीडियो वायरल

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने प्रपोजल ठुकराने पर 12वीं की छात्रा पर दिन-दहाड़े दो गोलियां चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 04, 2025

17 year old girl shot twice in faridbad

एकतरफा आशिक ने छात्रा को गोली मारी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने दिन-दहाड़े 12वीं कक्षा की एक छात्रा पर एक के बाद एक दो गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया। मामला ज़िले के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी का है। सोमवार देर शाम, जब 17 वर्षीय पीड़िता कोचिंग से घर लौट रही थी, उसी समय आरोपी ने रास्ते में उस पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जतिन मंगला के रूप में की गई है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसका इलाज चल रहा है।

कई महीनों से कर रहा था पीछा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पिछले कई महीनों से पीड़िता का पीछा कर रहा था। पीड़िता ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद बदला लेने के लिए उसने उसे जान से मारने की यह योजना बनाई। पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर हुई यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हमलावर ने चलाई दो गोलियां

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी घटनास्थल पर काफी देर से खड़ा होकर पीड़िता का इंतजार कर रहा था। वह एक बाइक के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें वह बंदूक को छिपाए हुए था। जैसे ही पीड़िता वहां आती है, आरोपी हाथों में बंदूक लिए उसके पास जाता है और उस पर एक के बाद एक दो गोलियां चलाता है। अचानक हमला होता देख पीड़िता के साथ वाली लड़की डरकर वहां से भागने लगती है। पीड़िता भी डर के कारण पीछे हटती है और बचने की कोशिश करती है।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़िता

इस हमले में एक गोली पीड़िता के कंधे पर लगी, और दूसरी उसके पेट को छूते हुए गुज़र गई। दो गोलियां चलाने के बाद, हमलावर आराम से अपनी बाइक के पास जाता है और बैठकर वहां से निकल जाता है। पीड़िता दर्द के चलते जोर-जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद आस-पास के लोग भागकर वहां पहुंचते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली है और वे एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, और घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 01:41 pm

Hindi News / National News / एकतरफा आशिक ने सरेआम 12वीं की छात्रा पर चलाई गोलियां, घटना का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

bihar election
पटना

‘चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…’ अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

lalan singh EC Notice
राष्ट्रीय

अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक… बिहार के 6 नेता जो सलाखों के पीछे से लड़ रहे विधानसभा की जंग

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
पटना

‘हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30 हजार’, चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान, अब तक क्या वायदे किए

Mahagathban manifesto 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election: सीएम नीतीश कुमार ने याद दिलाया 1993 का संघर्ष, बोले- हमने गरीबों को मालिक बनाया

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.