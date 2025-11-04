एकतरफा आशिक ने सरेआम 12वीं की छात्रा पर चलाई गोलियां, घटना का वीडियो वायरल

इस हमले में एक गोली पीड़िता के कंधे पर लगी, और दूसरी उसके पेट को छूते हुए गुज़र गई। दो गोलियां चलाने के बाद, हमलावर आराम से अपनी बाइक के पास जाता है और बैठकर वहां से निकल जाता है। पीड़िता दर्द के चलते जोर-जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद आस-पास के लोग भागकर वहां पहुंचते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली है और वे एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, और घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया गया है।