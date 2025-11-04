एकतरफा आशिक ने सरेआम 12वीं की छात्रा पर चलाई गोलियां, घटना का वीडियो वायरल

एकतरफा आशिक ने छात्रा को गोली मारी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने दिन-दहाड़े 12वीं कक्षा की एक छात्रा पर एक के बाद एक दो गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया। मामला ज़िले के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी का है। सोमवार देर शाम, जब 17 वर्षीय पीड़िता कोचिंग से घर लौट रही थी, उसी समय आरोपी ने रास्ते में उस पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जतिन मंगला के रूप में की गई है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पिछले कई महीनों से पीड़िता का पीछा कर रहा था। पीड़िता ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद बदला लेने के लिए उसने उसे जान से मारने की यह योजना बनाई। पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर हुई यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी घटनास्थल पर काफी देर से खड़ा होकर पीड़िता का इंतजार कर रहा था। वह एक बाइक के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें वह बंदूक को छिपाए हुए था। जैसे ही पीड़िता वहां आती है, आरोपी हाथों में बंदूक लिए उसके पास जाता है और उस पर एक के बाद एक दो गोलियां चलाता है। अचानक हमला होता देख पीड़िता के साथ वाली लड़की डरकर वहां से भागने लगती है। पीड़िता भी डर के कारण पीछे हटती है और बचने की कोशिश करती है।
इस हमले में एक गोली पीड़िता के कंधे पर लगी, और दूसरी उसके पेट को छूते हुए गुज़र गई। दो गोलियां चलाने के बाद, हमलावर आराम से अपनी बाइक के पास जाता है और बैठकर वहां से निकल जाता है। पीड़िता दर्द के चलते जोर-जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद आस-पास के लोग भागकर वहां पहुंचते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली है और वे एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, और घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग