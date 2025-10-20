शालिनी के पेट में किसका बच्चा? आशिक और पति में तनातनी की भेंट चढ़ गई तीन जिंदगियां

दरअसल, पति से विवाद के चलते शालिनी कुछ समय तक आशू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन बाद में उसका पति की तरफ फिर झुकाव हो गया। इसके चलते शालिनी ने आशू से दूरी बना ली। जब शालिनी अपने पति के पास लौटी तो वह गर्भवती थी। इसकी जानकारी पर आशू ने शालिनी के पेट में पल रहे बच्चे को अपना बताया और शालिनी के पति आकाश ने उसे अपना बताया। इसी बात को लेकर प्रेमी और पति में टकराव हो गया। इसके बाद शालिनी ने भी आशू से दूरी बना ली। शालिनी की मां शीला ने पुलिस को बताया कि शालिनी और आकाश के दो बच्चे हैं। कुछ समय पहले वैवाहिक विवाद के कारण शालिनी घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच सुलह हो गई थी।