शालिनी के पेट में किसका बच्चा? आशिक और पति में तनातनी की भेंट चढ़ गई तीन जिंदगियां

दिल्ली में महिला के पेट में पल रहा बच्चा बना ट्रिपल मर्डर का कारण।
Delhi Triple Murder Case: दिल्ली के नबी करीम इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक लव ट्राएंगल के खूनी अंजाम में दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान 34 साल के आशू और 22 साल की शालिनी के रूप में हुई है। इस वारदात में शालिनी का पति आकाश (23) गंभीर रूप से घायल है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस वारदात की जड़ शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा था।
दरअसल, पति से विवाद के चलते शालिनी कुछ समय तक आशू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन बाद में उसका पति की तरफ फिर झुकाव हो गया। इसके चलते शालिनी ने आशू से दूरी बना ली। जब शालिनी अपने पति के पास लौटी तो वह गर्भवती थी। इसकी जानकारी पर आशू ने शालिनी के पेट में पल रहे बच्चे को अपना बताया और शालिनी के पति आकाश ने उसे अपना बताया। इसी बात को लेकर प्रेमी और पति में टकराव हो गया। इसके बाद शालिनी ने भी आशू से दूरी बना ली। शालिनी की मां शीला ने पुलिस को बताया कि शालिनी और आकाश के दो बच्चे हैं। कुछ समय पहले वैवाहिक विवाद के कारण शालिनी घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच सुलह हो गई थी।
पुलिस के मुताबिक, शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर दोनों पुरुषों आकाश और आशू के बीच तनाव था। दोनों ही खुद को उस बच्चे का पिता बता रहे थे। शालिनी ने आशू से संपर्क तोड़ दिया था, जिससे वह गुस्से में था और बदला लेने की ठान चुका था। शनिवार रात आशू शालिनी का पीछा करते हुए कुतुब रोड पहुंचा। वहां उसने देखा कि शालिनी अपने पति आकाश के साथ ई-रिक्शे में बैठी है। गुस्से में आकर उसने रिक्शे को रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। शालिनी गंभीर रूप से घायल हो गई।
पति आकाश ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की और आशू से भिड़ गया। झगड़े के दौरान आकाश ने किसी तरह चाकू छीन लिया और आशू पर पलटवार कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़े। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी और आशू को मृत घोषित कर दिया। आकाश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। नबी करीम थाना पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू, ई-रिक्शा और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है।
पुलिस उपायुक्त ने बताया "रात करीब 10.15 बजे पीसीआर कॉल पर चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर टीम ने घायल आकाश और शालिनी को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने शालिनी और आशू को मृत घोषित किया। मामले की जांच जारी है। यह मामला पूरी तरह लव ट्राएंगल और भावनात्मक टकराव का परिणाम है। शालिनी और आशू पहले लिव-इन में रह चुके थे। गर्भावस्था की बात सामने आने के बाद दोनों पुरुषों में झगड़ा बढ़ गया, जो आखिरकार खून-खराबे में बदल गया।" फिलहाल पुलिस इस वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है। जिसमें यह भी पता लगाया जा रहा है कि शालिनी के गर्भ में पल रहे बच्चे का वास्तविक पिता कौन था। डीएनए टेस्ट की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
मध्य दिल्ली के नबी करीम इलाके में धनतेरस के दिन एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। अपने पति और बच्चों के साथ मायके आई 22 साल की गर्भवती शालिनी पर उसके पूर्व प्रेमी शैलेंद्र उर्फ आशु (32) ने चाकू से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने पहुंचे पति आकाश (23) को भी आरोपी ने कमर में चाकू मार दिया। घायल आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए आशु को काबू कर लिया और उसका चाकू छीनकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौके पर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शालिनी का भाई रोहित उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि आकाश की हालत नाजुक बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार, आशु को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया कि पति से विवाद के बाद शालिनी कुछ समय तक आशु के साथ पंजाब में लिव-इन रिलेशन में रह रही थी। दो महीने पहले वह दोबारा अपने पति के पास लौट आई थी। आशु को शक था कि शालिनी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका है, इसी बात को लेकर उसने हमला किया। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि शालिनी नौ माह की गर्भवती थी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। यानी एक ही घटना में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।
