मेरे पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध…आईपीएस अफसर पर डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

थाना सेक्टर 126 के प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने HT को बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 3(5) और 316(2) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डॉ. कृति सिंह ने 16 अक्टूबर को पुलिस को सौंपी गई 41 पन्नों की शिकायत में विस्तार से अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में आगरा के एक फाइव स्टार होटल में उनकी शादी धूमधाम से हुई थी, जिसमें उनके परिवार ने करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे।