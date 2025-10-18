मेरे पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध…आईपीएस अफसर पर डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

प्रतीकात्मक तस्वीर
Crime: नोएडा में एक महिला डॉक्टर ने अपने आईपीएस अफसर पति, सास-ससुर और अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता डॉ. कृति सिंह, जो नोएडा के सेक्टर 128 में रहती हैं, ने अपने पति शिवांशु राजपूत, ससुर, सास, देवर, भाभी और दो दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिवांशु राजपूत 2019 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल बेंगलुरु में तैनात हैं।
थाना सेक्टर 126 के प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने HT को बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 3(5) और 316(2) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डॉ. कृति सिंह ने 16 अक्टूबर को पुलिस को सौंपी गई 41 पन्नों की शिकायत में विस्तार से अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में आगरा के एक फाइव स्टार होटल में उनकी शादी धूमधाम से हुई थी, जिसमें उनके परिवार ने करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे।
डॉ. कृति का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने अधिक दहेज की मांग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुईं। शिकायत के अनुसार, उनके पति ने अन्य महिलाओं से संबंध बनाए रखे और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें और उनके बच्चे को छोड़ देने की धमकी दी गई। पीड़िता ने बताया कि उनके पास चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य भी हैं, जिन्हें वह जांच में पेश करने को तैयार हैं।
थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। “शिकायतकर्ता और आरोपियों दोनों के बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे,” उन्होंने कहा। साथ ही, इस केस से जुड़े सभी सबूतों की जांच की जा रही है। डॉ. कृति सिंह ने इस मामले की शिकायत डीसीपी (महिला सुरक्षा), गौतमबुद्ध नगर से भी की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है।
