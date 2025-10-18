Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मेरे पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध…आईपीएस अफसर पर डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

Crime: दिल्ली से सटे नोएडा निवासी एक महिला डॉक्टर ने अपने IPS पति पर कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ससुराल वालों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की FIR दर्ज कराई।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 18, 2025

Doctor wife files FIR against IPS officer Husband in Noida Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime: नोएडा में एक महिला डॉक्टर ने अपने आईपीएस अफसर पति, सास-ससुर और अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता डॉ. कृति सिंह, जो नोएडा के सेक्टर 128 में रहती हैं, ने अपने पति शिवांशु राजपूत, ससुर, सास, देवर, भाभी और दो दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिवांशु राजपूत 2019 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल बेंगलुरु में तैनात हैं।

एफआईआर में लगे ये गंभीर आरोप

थाना सेक्टर 126 के प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने HT को बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 3(5) और 316(2) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डॉ. कृति सिंह ने 16 अक्टूबर को पुलिस को सौंपी गई 41 पन्नों की शिकायत में विस्तार से अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में आगरा के एक फाइव स्टार होटल में उनकी शादी धूमधाम से हुई थी, जिसमें उनके परिवार ने करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे।

शादी के बाद शुरू हुआ उत्पीड़न

डॉ. कृति का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने अधिक दहेज की मांग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुईं। शिकायत के अनुसार, उनके पति ने अन्य महिलाओं से संबंध बनाए रखे और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें और उनके बच्चे को छोड़ देने की धमकी दी गई। पीड़िता ने बताया कि उनके पास चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य भी हैं, जिन्हें वह जांच में पेश करने को तैयार हैं।

पुलिस जांच में जुटी

थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। “शिकायतकर्ता और आरोपियों दोनों के बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे,” उन्होंने कहा। साथ ही, इस केस से जुड़े सभी सबूतों की जांच की जा रही है। डॉ. कृति सिंह ने इस मामले की शिकायत डीसीपी (महिला सुरक्षा), गौतमबुद्ध नगर से भी की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी
नई दिल्ली
Ex-boyfriend sends retired colonel daughter objectionable pictures to fiance noida crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

18 Oct 2025 01:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मेरे पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध…आईपीएस अफसर पर डॉक्टर पत्नी ने दर्ज कराई FIR

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगर चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे…एयर इंडिया की ट्रेनी क्रू मेंबर के कमरे में आधी रात घुसे बदमाश

Air India trainee female crew member room robbed in Gurugram Crime
नई दिल्ली

बिमकॉइन’ लॉन्च, वैश्विक मान्यताओं के साथ मिला नया मुकाम

नई दिल्ली

राहुल का सरकार से सवाल: क्या देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है?

नई दिल्ली

Crime: दरवाजे पर खड़ी युवती को बाहर खींचा और रोड पर गिराकर…यूपी में महिलाओं ने युवती संग की हैवानियत

girl beaten women on road in Bulandshahr Crime
नई दिल्ली

अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

Ex-boyfriend sends retired colonel daughter objectionable pictures to fiance noida crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.