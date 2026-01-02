अरावली पहाड़ियां केवल पत्थरों का ढेर नहीं…प्राकृतिक संपदाओं पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी चेतावनी

पर्यावरण संरक्षण पर मोहन भागवत ने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार के नियमों से ही नहीं होती है। इसकी शुरुआत हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करके भी कर सकते हैं, जैसे- बारिश के पानी को स्टोर करना, प्लास्टिक के उपयोग से जितना हो सके बचना और पौधे लगाना। इन सब आदतों को अगर सभी लोग अपने जीवन में अपना लें तो पर्यावरण संरक्षण संभव है। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भरता पर भी जोर देते हुए कहा कि हमें अपने देश के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में जो नियम कानून पहले से तय किए जा चुके हैं, उनकी अपने जीवन में पालना करना बहुत जरूरी है।