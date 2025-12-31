AAP पर बरसे मंत्री आशीष सूद, बोले- आधे अधूरे रहे पुराने कदम…दिल्ली में एक बार फिर सियासत तेज

लगातार खराब हवा बने रहने की वजह से बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरा बन गया है। इस वजह से प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने जलाशयों के रेनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट के मंजूरी दी है। दरअसल, राजधानी में अभी 1000 जलाशय हैं और उन में से 160 जलाशय दिल्ली सरकार के अधीन हैं। साथ ही एक साल के अंदर यह इन जलाशयों के काम को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा के अनुसार, जलाशयों का रेनोवेशन प्रदूषण नियंत्रण में अहम अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा दिल्ली को पहला ई-वेस्ट पार्क मिलेगा, जो होलंबी कलां में बनेगा। यह पार्क 11.5 एकड़ में फैला होगा और यहां 100% सर्कुलर और जीरो-वेस्ट मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे ई-कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली में ग्रैप-4 भी लागू किया गया है, जिसक तहत कई चीजों पर रोक लगाई गई।