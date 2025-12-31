नए साल पर एनसीआर में बड़ी तैयारी! 6600 जवानों को सौेंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली समेत इन जिलों में अलर्ट

नए साल पर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर
New Year Eve Traffic Guidelines: नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में लोगों की एक साथ भीड़ उमड़ती है और जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। नए साल पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इस चीज का खास ध्यान रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हैं। खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि नए साल का जश्न लोग सुरक्षा के साथ मना पाएं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है और रास्तों में बदलाव को लेकर जरूरी सूचना दी है।
भीड़ की वजह से जाम नहीं लगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए नोएडा पुलिस आज दोपहर से रूट्स में बदलाव करेगी। जहां वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं, ऐसे इलाकों के लिए रूट्स बदल दिए जाएंगे, जिससे जाम लगने की स्थिति न हो। रूट्स में बदलाव आज दोपहर दो बजे से किए जाने शुरू होंगे और देर रात तक लागू होने वाले हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो कल यानी 1 जनवरी को भी यह बदलाव जारी रह सकते हैं। सभी से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले रूट्स चेक कर लें।
डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सभी मेन प्वाइंट्स पर तैनात रहेंगे।नोएडा के किसान चौक पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर उन्हें दूसरे रूट की तरफ मोड़ा जाएगा। किसान चौक से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों को मॉडल टाउन या छिजारसी की तरफ भेज दिया जाएगा। वहीं, नोएडा से किसान चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को पर्थला गोलचक्कर से सोरखा बिसरख हनुमान मंदिर की ओर से मोड़ दिया जाएगा। साथ ही तिलपता से किसान चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को डी पार्क चौकी से चौगानपुर होकर निकाला जाएगा। सेक्टर-32A के लॉजिक्स मॉल और सेक्टर-104 के स्काई वन मॉल के पास जाम लगने पर ट्रैफिक को आसपास के रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, सेक्टर-137 के एडवान्ट नेविस बिजनेस पार्क में वाहनों को वहां के पार्किंग में खड़ा करने होंगे वरना क्रेन से वाहनों को उठा लिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से 1 जनवरी की रात तक जिन लोगों के पास वैध पास नहीं होंगे, उनको कनॉट प्लेस में एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस एंट्री के पास सिर्फ 3,000 वाहनों को ही देगी। यह कदम भारी भीड़ को ध्यान में रखकर उठाया गया है। साथ ही एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि कनॉट प्लेस में पार्किंग की जगह भी लिमिटेड होगी। साथ ही अगर इंडिया गेट पर अगर भीड़ बढ़ जाती है तो इंडिया गेट सर्किल पर वाहनों पर आवाजाही पूरी तरह भी बंद की जा सकती है।
अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस जाने वाली मुख्य सड़कों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे मंडी हाउस, गोल मार्केट, विंडसर प्लेस और पटेल चौक। पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के लिहाज से 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथ ही दिल्ली चिड़ियाघर और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, साकेत, डीएलएफ एवेन्यू और एमजीएफ मॉल के आसपास भी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इसके अलावा भारी वाहनों और बसों के लिए साकेत क्षेत्र में कुछ रास्ते बंद रहेंगे।
गुरुग्राम में भी नए साल की शाम को सुरक्षा बनाए रखने और यातायात को सुचारु रखने के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने 5,400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। साथ ही प्रशासन ने साफ कहा कि शराब पीकर गा़ड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पब, बार और रेस्टोरेंट्स में बोल दिया गया है कि नशे में धुत लोगों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के इंतजाम करें। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शहर में 10 बड़े चेकपॉइंट्स और 68 छोटे चेकपॉइंट्स बनाए हैं, जहां से वाहन चेक किए जाएंगे। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा जाएगा तो उसके लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही पार्किंग में गाड़ियों को खड़ा नहीं करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ इलाकों जैसे MG रोड, साइबर हब और सेक्टर 29 में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है।
