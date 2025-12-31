नए साल पर एनसीआर में बड़ी तैयारी! 6600 जवानों को सौेंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली समेत इन जिलों में अलर्ट

गुरुग्राम में भी नए साल की शाम को सुरक्षा बनाए रखने और यातायात को सुचारु रखने के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने 5,400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। साथ ही प्रशासन ने साफ कहा कि शराब पीकर गा़ड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पब, बार और रेस्टोरेंट्स में बोल दिया गया है कि नशे में धुत लोगों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के इंतजाम करें। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शहर में 10 बड़े चेकपॉइंट्स और 68 छोटे चेकपॉइंट्स बनाए हैं, जहां से वाहन चेक किए जाएंगे। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा जाएगा तो उसके लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही पार्किंग में गाड़ियों को खड़ा नहीं करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ इलाकों जैसे MG रोड, साइबर हब और सेक्टर 29 में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है।