इतनी चिंता है तो…दिल्ली के टोल प्लाजा पर मचे घमासान में भड़के मेयर, AAP को सुनाई खरी-खरी

अंकुश नरंग की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंकुश नरेंगे का कहना है कि टोल प्लाजा प्रदूषण का एक केंद्र बन चुका है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक गाड़ियों के खड़े होने से हवा की गुणवत्ता और खराब हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने टोल पर गाड़ियों को रोककर टैक्स लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बीजेपी सरकार चंद रुपयों के लिए आम लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। आप ने प्रदर्शन के दौरान मांग सामने रखी कि टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्ट करने पर तुरंत रोक लग जानी चाहिए। वहीं नरंग ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पैसों की कमी नहीं है, इतने पैसे तो वह केंद्र सरकार से वसूल सकती है, सरकार को लोगों की जिंदगियों की कीमत समझनी चाहिए।