कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर हुई बयानबाजी तेज
Kuldeep Singh Sengar Case: कुलदीप सिंह सेंगर के मामले के लेकर पहले से ही दिल्ली में माहैल गर्म है। वहीं अब इस मामले में नेताओं की बयानबाजी ने सियासी पारा भी गर्म कर दिया है। हाल ही में इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर का एक महिला ने समर्थन किया था, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया X पर निंदा की। उनका इस पोस्ट को लेकर एक महिला जर्नलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने जवाब देते हुए उस महिला का पक्ष लिया और आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायक पर लगे रेप केस को लेकर AAP की सरकार को ही घेरे में ले लिया। अब उसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं।
सौरभ भारद्वाज ने AAP पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जवाब देते हुए कहा कि जिस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, उस मामले के तथ्यों को पहले समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस विधायक पर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। साथ ही पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के शिकायत दर्ज की थी। वहीं उन्नाव रेप केस मामले में यूपी में भाजपा सरकार ने लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने पर कार्रवाई की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक स्टंट नहीं किया। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई बड़े ही निष्पक्ष ढंग से की थी कि जब वह हरियाणा भाग गया था, तब पंजाब पुलिस ने वहां जाकर छापा मारा और उसके साथ उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त कर उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उस विधायक को कभी सपोर्ट नहीं किया था। तभी आज वह विधायक आम आदमी पार्टी के खिलाफ बायनबाजी करता है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर आज भी बीजेपी के लिए वफादार है, क्योंकि बीजेपी अपने नेता को अंदरुनी तरीके से समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि AAP के किसी भी नेता या सोशल मीडिया समर्थक ने आरोपी के समर्थन में अभियान नहीं चलाया। उन्होंने उस विधायक के भारत के भागने वाली बात पर कहा, "शर्म की बात है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के इमिग्रेशन विभाग ने उस आरोपी को भारत से भागने दिया।"
दीपिका नारायण भारद्वाज ने X पर अपनी पोस्ट में सौरभ भारद्वाज को टैग करते हुए पंजाब के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा, जो एक रेप के मामले में आरोपी हैं, से जुड़े मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि इन महोदय के अपने ही विधायक पर सितंबर से रेप का मामला दर्ज है और वह पुलिस की कस्टडी पर ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। लेकिन इनकी उस मामले पर बोलने की हिम्मत नहीं है, उल्टा उन्हें उस इंफ्लुएंसर की चिंता है जो सिर्फ सबूत सामने रख रही है।
पंजाब के AAP के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा पर जीरकपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उस महिला को खुद को कंवारा बताकर प्यार के जाल में फंसाया और उससे 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से शादीशुदा थे। सितंबर 2025 में महिला ने उनके साथ 2021 से लगातार यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया। अभी हरमीत सिंह भारत से भाग चुके हैं, जिसके बाद दिसंबर 2025 में पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।
उन्नाव रेप केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, यह एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का 2017 का एक मामला है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था । इस मामले में पहले कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर सीएम हाउस के सामने खुदको जलाने की कोशिश की थी। इसके बाद यह मामला चर्चा में आया और उस लड़की के समर्थन में सबने आवाज उठाई। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराकर उम्रकैद और 25 लाख रुपये के जुर्माना का सजा सुनाई, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने हाल ही में उनको जमानत देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग