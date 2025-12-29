सौरभ भारद्वाज ने AAP पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जवाब देते हुए कहा कि जिस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, उस मामले के तथ्यों को पहले समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस विधायक पर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। साथ ही पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के शिकायत दर्ज की थी। वहीं उन्नाव रेप केस मामले में यूपी में भाजपा सरकार ने लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने पर कार्रवाई की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक स्टंट नहीं किया। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई बड़े ही निष्पक्ष ढंग से की थी कि जब वह हरियाणा भाग गया था, तब पंजाब पुलिस ने वहां जाकर छापा मारा और उसके साथ उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त कर उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया।