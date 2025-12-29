29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कुलदीप सिंह सेंगर पर दिल्ली में छिड़ी सियासी जंग, पंजाब कनेक्‍शन पर भड़की AAP बोली-पहले तथ्य समझिए

Kuldeep Singh Sengar case: कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े मामले ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। AAP और BJP के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, वहीं पंजाब कनेक्शन ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 29, 2025

Kuldeep Singh Sengar case sparks aap and bjp controversy

कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर हुई बयानबाजी तेज

Kuldeep Singh Sengar Case: कुलदीप सिंह सेंगर के मामले के लेकर पहले से ही दिल्ली में माहैल गर्म है। वहीं अब इस मामले में नेताओं की बयानबाजी ने सियासी पारा भी गर्म कर दिया है। हाल ही में इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर का एक महिला ने समर्थन किया था, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया X पर निंदा की। उनका इस पोस्ट को लेकर एक महिला जर्नलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने जवाब देते हुए उस महिला का पक्ष लिया और आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायक पर लगे रेप केस को लेकर AAP की सरकार को ही घेरे में ले लिया। अब उसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?

सौरभ भारद्वाज ने AAP पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जवाब देते हुए कहा कि जिस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, उस मामले के तथ्यों को पहले समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस विधायक पर आरोप लगे थे, उसके खिलाफ खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। साथ ही पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के शिकायत दर्ज की थी। वहीं उन्नाव रेप केस मामले में यूपी में भाजपा सरकार ने लोगों द्वारा दबाव बनाए जाने पर कार्रवाई की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक स्टंट नहीं किया। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई बड़े ही निष्पक्ष ढंग से की थी कि जब वह हरियाणा भाग गया था, तब पंजाब पुलिस ने वहां जाकर छापा मारा और उसके साथ उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त कर उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया।

बीजेपी पर लगाए आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उस विधायक को कभी सपोर्ट नहीं किया था। तभी आज वह विधायक आम आदमी पार्टी के खिलाफ बायनबाजी करता है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर आज भी बीजेपी के लिए वफादार है, क्योंकि बीजेपी अपने नेता को अंदरुनी तरीके से समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि AAP के किसी भी नेता या सोशल मीडिया समर्थक ने आरोपी के समर्थन में अभियान नहीं चलाया। उन्होंने उस विधायक के भारत के भागने वाली बात पर कहा, "शर्म की बात है कि बीजेपी की केंद्र सरकार के इमिग्रेशन विभाग ने उस आरोपी को भारत से भागने दिया।"

दीपिका नारायण भारद्वाज ने क्या कहा था?

दीपिका नारायण भारद्वाज ने X पर अपनी पोस्ट में सौरभ भारद्वाज को टैग करते हुए पंजाब के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा, जो एक रेप के मामले में आरोपी हैं, से जुड़े मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि इन महोदय के अपने ही विधायक पर सितंबर से रेप का मामला दर्ज है और वह पुलिस की कस्टडी पर ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। लेकिन इनकी उस मामले पर बोलने की हिम्मत नहीं है, उल्टा उन्हें उस इंफ्लुएंसर की चिंता है जो सिर्फ सबूत सामने रख रही है।

पंजाब रेप केस मामला क्या है?

पंजाब के AAP के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा पर जीरकपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उस महिला को खुद को कंवारा बताकर प्यार के जाल में फंसाया और उससे 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से शादीशुदा थे। सितंबर 2025 में महिला ने उनके साथ 2021 से लगातार यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया। अभी हरमीत सिंह भारत से भाग चुके हैं, जिसके बाद दिसंबर 2025 में पटियाला की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।

उन्नाव रेप केस में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उन्नाव रेप केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, यह एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का 2017 का एक मामला है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था । इस मामले में पहले कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर सीएम हाउस के सामने खुदको जलाने की कोशिश की थी। इसके बाद यह मामला चर्चा में आया और उस लड़की के समर्थन में सबने आवाज उठाई। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराकर उम्रकैद और 25 लाख रुपये के जुर्माना का सजा सुनाई, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने हाल ही में उनको जमानत देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

ये भी पढ़ें

मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां
नई दिल्ली
high court decison in kuldeep sengar bail case sparks protest by victim mother and supporters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

news from Unnao

political

political news

Updated on:

29 Dec 2025 07:25 pm

Published on:

29 Dec 2025 07:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कुलदीप सिंह सेंगर पर दिल्ली में छिड़ी सियासी जंग, पंजाब कनेक्‍शन पर भड़की AAP बोली-पहले तथ्य समझिए

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अदालत के अंदर बहस करें…उन्नाव रेप केस में दिल्ली HC के जजों पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भड़के CJI

CJI Supreme Court comments on Delhi HC judges in Unnao rape case
नई दिल्ली

नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

Rekha Sarkar made changes regarding free bus travel in Delhi
नई दिल्ली

एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की बहू ने कर दी हत्या, वजह जान पुलिस हैरान, हैदराबाद में जॉब करता है बेटा

Delhi Murder Daughter-in-law kills father-in-law retired from Air Force son works in Hyderabad
नई दिल्ली

पहले पत्नी की हत्या ‌फिर कर ली खुदकुशी…एनसीआर में 35 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों उठाया आत्मघाती कदम?

noida crime news husband first killed his wife and then committed suicide
नई दिल्ली

मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश

Woman last video surfaces after Wife murder in Baghpat
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.