26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां

कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद उन्नाव रेप केस फिर से चर्चा में आ गया है। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां का दर्द साफ दिखाई दिया। उनका कहना है कि इतने सालों की लड़ाई करे बाद भी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 26, 2025

high court decison in kuldeep sengar bail case sparks protest by victim mother and supporters

उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के लोग

दिल्ली हाईकोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के आदेश की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोर्ट के बाहर इस फैसले के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़िता की मां भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, जहां उनका दर्द साफ साफ झलका। उन्होंने कहा कि सालों तक बेटी के इंसाफ मिलने के लिए इतनी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट के इस फैसले की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रदर्शन में मौजूद सभी लोगों का कहना है कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी पीड़िता की मां

उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने इतना दर्द सहा है, उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला वह बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी। इस फैसले से उनका और उनके परिवार का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। मीडिया से बीत करते हुए पीड़िता की मां ने साफ कहा कि वह अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पूरे दिल्ली हाईकोर्ट को दोषी नहीं ठहरा रही हैं लेकिन जिन जजों ने यह फैसला सुनाया है, उन्होंने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है।

सजा बरकरार रखने के लिए उठी आवाज

हाईकोर्ट के बाहर कुलदीप की सजा में निलंबन के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आजीवन कारावास की सजा को कम करना पीड़िता के साथ अन्याय है। लोगों ने हाथ में बैनर पकड़े हुए थे, जिन पर लिखा था कि "दोषियों को बचाना बंद करो और महिलाओं का गरिमा से खिलवाड़ मत करो।" प्रदर्शन कारियों का कहना था कि जिस इंसान ने इतना बड़ा गुनाह कियास, उसे किसी भी हालत में सजा में किसी तरह की भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही एक महिला ने कहा कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। छुट्टियों के दो दिन पहले जमानत दे दी गई, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह जमानत कैसे दी जा सकती है, उसने किसी का बलात्कार किया है और उसके पिता के भी मार दिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

उन्नाव रेप केस उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का 2017 में घटित हुआ एक मामला है। इस मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर है, जिसने एक नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने अपने घर बुलाकर उसका बलात्कार किया। जब इस मामले की सुनवाई नहीं हुई तो अप्रैल 218 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाकर जलाने की कोशिश की। इतनी ही नहीं पीड़िता के पिता को भी झूठे केस में फंसाकर हिरासत में लिया गया और बाद में उनकी हिरासत में ही संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। उसके बाद दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को मामले में दोषी माना और उम्रकैद की सजा दी गई। साथ ही पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दस साल की सजा भी सुनाई गई।

अब क्यों बढ़ा विवाद?

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने शर्त रखी है कि वह पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही उसके परिवार वालों को धमकाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर शर्त का उल्लंघन हुआ तो जमनात रद हो जाएगी। हालांकि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में वह पहले से सजा काट रहा है।

ये भी पढ़ें

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई
नई दिल्ली
delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

Published on:

26 Dec 2025 10:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नोएडा में गर्भपात की गोली खाने से युवती की मौत, सामने आई चचेरे भाई की काली करतूत

Noida women
नई दिल्ली

किराएदार मकान मालिक को नहीं दे सकता ये सलाह, दोनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

Supreme Court said tenant cannot give this advice landlord
नई दिल्ली

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई

delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case
नई दिल्ली

चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

Uncle nephew murdered for falling love his cousin Bijnor
नई दिल्ली

अगर मेरी शादी नहीं कराई तो मैं जान दे दूंगी…33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती

Girl climbs high-tension electricity tower in Meerut to marry her lover
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.