मेरी बेटी के दर्द का क्या? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे… कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़की रेप पीड़िता की मां

हाईकोर्ट के बाहर कुलदीप की सजा में निलंबन के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आजीवन कारावास की सजा को कम करना पीड़िता के साथ अन्याय है। लोगों ने हाथ में बैनर पकड़े हुए थे, जिन पर लिखा था कि "दोषियों को बचाना बंद करो और महिलाओं का गरिमा से खिलवाड़ मत करो।" प्रदर्शन कारियों का कहना था कि जिस इंसान ने इतना बड़ा गुनाह कियास, उसे किसी भी हालत में सजा में किसी तरह की भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही एक महिला ने कहा कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। छुट्टियों के दो दिन पहले जमानत दे दी गई, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह जमानत कैसे दी जा सकती है, उसने किसी का बलात्कार किया है और उसके पिता के भी मार दिया है।