पंचायत एक्टर चंदन राय को मिला ये अवार्ड, पर एक्टिंग के लिए नहीं

कमिटी अवार्ड श्रेणी में चंदन राय और पत्रकार अभिनव पांडेय को एलुमनी ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं मिलन वोहरा, लिपिका सूद, प्रदीप मल्लिक, संगीता ठाकुर और मिताली मोहंती घोष को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पब्लिक सर्विस अवार्ड सुरेश कुमार वशिष्ठ (IAS), वीरेंद्र मिश्रा (IPS), कपिल शर्मा, कुमार अभिषेक, प्रेरणा प्रसाद और अंकिता साहू को प्रदान किया गया। इसके अलावा आनंद दत्ता और माधव शर्मा को कनेक्टिंग एलुमनी, महाराष्ट्र और बिहार को कनेक्टिंग चैप्टर तथा डीडी न्यूज समोसा पार्टी को कनेक्टिंग ग्रुप का सम्मान मिला। रमेश मुनियप्पा, मनोज कुमार, प्रसाद सान्याल, अरविंद कुमार और एडजरिला डेलिडिया फनाई को इमका पिलर अवार्ड दिया गया।