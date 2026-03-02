Iran Israel War: दुबई में फंसे महाराष्ट्र के 400 पर्यटक, कहा- हॉटेल के पास हो रहे धमाके, बेहद भयावह है स्थिति

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जिस वजह से दुबई समेत खाड़ी देशों में मौजूद हजारों भारतीय नागरिक फंस गए हैं। महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से गए पर्यटक, छात्र और श्रद्धालु भी वहां फंसे हैं। सभी सुरक्षित तो है, लेकिन घर वापसी को लेकर अनिश्चितता और डर बढ़ता जा रहा है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उनके होटल के पास ही धमाके हो रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। उन्होंने भारत सरकार से विशेष विमान भेजकर सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है।