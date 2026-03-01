राज्यसभा चुनाव पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान: ‘MVA में कोई गतिरोध नहीं, शिवसेना का दावा जायज’

महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रहा है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) शामिल है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, तो वहीं उद्धव की शिवसेना (UBT) ने भी राज्यसभा सीट से समझौता करने से इनकार कर दिया है। अब इस पर शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है।