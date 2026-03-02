अजित पवार विमान हादसे की रिपोर्ट नशा करके बनाई… AAIB पर भड़के एनसीपी विधायक, लगाया ये आरोप

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने अजित पवार के प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इसे पूरी तरह से 'त्रुटिपूर्ण' बताया है। मिटकरी ने कहा कि रिपोर्ट में बारामती को जिला बताया गया है, विमान के पेड़ से टकराने की बात कही गई है, लेकिन पूरी जांच में कई सवाल अनुत्तरित हैं। निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हैं। यह रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि इसे शराब या गांजा के नशे में बनाया गया है।