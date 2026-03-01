पेड़ से टक्कर, फिर आग का गोला बना विमान- AAIB की रिपोर्ट पर रोहित पवार ने उठाये सवाल, पूछा- ऐसे होगी जांच?

इस प्राथमिक रिपोर्ट में AAIB ने बारामती एयरफील्ड की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बारामती में कोई स्वतंत्र या आधिकारिक मौसम विज्ञान (MET) सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एयरफील्ड की सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं और नेविगेशन सहायता की उपलब्धता भी सीमित थी। इसके बावजूद कम दृश्यता में लैंडिंग का जोखिम उठाया गया। हालांकि एएआईबी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है। CVR और FDR के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण के बाद ही दुर्घटना का अंतिम कारण सामने आएगा।