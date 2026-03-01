तिहाड़ जेल से सजा काटने के बाद, सुनवाई से 18 दिन पहले राजपाल यादव ने किया ये बड़ा खुलासा

बताया गया है कि साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता-पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार राजपाल यादव को भुगतान का अवसर दिया, लेकिन लगातार भुगतान नहीं होने पर अदालत ने 4 फरवरी को खुद के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। राजपाल यादव ने अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया और आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही भतीजी की शादी में हिस्सा लेने के लिए जमानत याचिका भी दायर की थी।