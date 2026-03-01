1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तिहाड़ जेल से सजा काटने के बाद, सुनवाई से 18 दिन पहले राजपाल यादव ने किया ये बड़ा खुलासा

Rajpal Yadav Press Conference: तिहाड़ जेल में सजा काटने के बाद एक्टर राजपाल यादव ने सुनवाई से 18 दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने अनुभवों और चुनौतियों के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 01, 2026

तिहाड़ जेल से सजा काटने के बाद, सुनवाई से 18 दिन पहले राजपाल यादव ले किया ये बड़ा खुलासा

एक्टर राजपाल यादव (सोर्स: X)

Rajpal Yadav Press Conference: फिल्म एक्टर राजपाल यादव इन दिनों एक बड़े चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं। उन पर 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के आरोप लगने के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 13 दिन ठहरना पड़ा। हालांकि, 17 फरवरी को उन्होंने कुछ रकम जमा कराई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अगले दिन यानी 18 फरवरी को उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया।

बिना अग्रीमेंट पढ़े किसी पेपर पर साइन कर दिया

जमानत लेने के बाद राजपाल यादव अपनी भतीजी की शादी में अपने पैतृक गांव गए। अब वो फिर से अपने काम पर लौट चुके हैं। हाल ही में मुंबई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी। राजपाल ने कहा कि उन्होंने बिना अग्रीमेंट पढ़े किसी पेपर पर साइन कर दिया, जो उनकी बड़ी गलती थी। उन्होंने बताया कि वे हमेशा अपने जुबान पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा।

इस मामले में राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि राजपाल पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि जेल भेजने की साजिश के शिकार बने हैं। वकील ने माधव गोपाल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ही इस मामले को गंभीर रूप दिया।

इस मामले में अगली सुनवाई

बताया गया है कि साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता-पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार राजपाल यादव को भुगतान का अवसर दिया, लेकिन लगातार भुगतान नहीं होने पर अदालत ने 4 फरवरी को खुद के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। राजपाल यादव ने अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया और आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही भतीजी की शादी में हिस्सा लेने के लिए जमानत याचिका भी दायर की थी।

एक्टर को 13 दिन बाद कुछ रकम जमा करने पर जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा हो गए। अब 18 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। राजपाल यादव का यह मामला फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि वे जल्द ही इस विवाद से बाहर आकर अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

01 Mar 2026 08:34 am

Published on:

01 Mar 2026 08:33 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तिहाड़ जेल से सजा काटने के बाद, सुनवाई से 18 दिन पहले राजपाल यादव ने किया ये बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं

दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं
बॉलीवुड

मौत की मांगी दुआ…6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसीं संदीपा विर्क, सुनाई आपबीती

मौत की मांगी दुआ...6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसीं संदीपा विर्क, सुनाई आपबीती
बॉलीवुड

कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? सेट पर आने से पहले ऐसी थी आमिर खान की हालत

Aamir Khan PK radio scene
बॉलीवुड

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! वायरल

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! हुआ वायरल
बॉलीवुड

‘द केरल स्टोरी 2’ विवादों पर बोले सुमित गहलावत, ‘इसे गंभीर मुद्दा न बनाएं, हम एक धर्मनिरपेक्ष…

Sumit Gahlawat on The Kerala Story 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.