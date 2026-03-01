बीफ और हिन्दु-मुस्लिम के तमाम विवादों के बाद भी The Kerla Story 2 हुई कामयाब, कमाए इतने करोड़

विपुल अमृतपाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'द केरला स्टोरी 2' में 3 हिंदू लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। फिल्म में प्यार और धोखे को दिखाया गया है। हालांकि, कुछ के मुताबिक ये फिल्म एक प्रोपेगंडा मानी गई थी। साथ ही, रिसर्च की कमी, बोझिल सीन ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं। इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओजा, अदिति भाटिया, सुमित गहलावत, पूर्वा पराग, अर्जन सिंह, अलका अमीन और युक्तम नजर आई हैं। तो वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले विपुल अमृतपाल सिंह ने ही अमरनाथ झा के साथ मिलकर कहानी लिखी है।