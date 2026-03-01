1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं

Actress Sonal Chauhan: दुबई में फंसीं एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भारत सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि वे वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रूप से भारत लौटना चाहती हैं और सरकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 01, 2026

दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं

सोनल चौहान (सोर्स: X)

Actress Sonal Chauhan: दुबई में फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी शामिल हैं। इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद शहर में फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, जिससे सोनल चौहान और अन्य कई भारतीय अपने देश लौटने में असमर्थ हैं।

भारत सरकार से मांगा मदद

ऐसे में सोनल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है, "फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं है। मैं सुरक्षित घर वापस आने में मदद के लिए सरकार से गाइडेंस और सपोर्ट मांग रही हूं।" उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक मदद मांगा है ताकि वे सुरक्षित तरीके से घर वापस आ सकें। साथ ही, सोनल ने विदेश मंत्रालय और भारत के दुबई कार्यालय को टैग कर सलाह और मदद की अपील भी की है।

इतना ही नहीं, सोनल के अलावा भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी दुबई में फंसी हैं। तो वहीं, दोहा में भारतीय बास्केटबॉल टीम भी ऑपरेशनल रुकावटों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने भी कई टारगेट पर हमले किए हैं।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

ऐसे में, ईरान ने मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की है। इस वजह से ईरान, इराक, कुवैत, इजराइल और बहरीन के ऊपर का एयरस्पेस लगभग खाली हो गया है। खाड़ी के कई हिस्सों, जैसे कतर के दोहा, अभी तनावपूर्ण स्थिति में हैं, जहां अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा बेस स्थित है। इसके अलावा अबू धाबी और दुबई में भी धमाकों की खबरें भी आई हैं।

भारत सरकार और संबंधित विभाग इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर निकासी के लिए प्रयासरत हैं। संकट के बीच, सभी फंसे हुए भारतीयों को जल्द सुरक्षित घर पहुंचाने की आशा जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

01 Mar 2026 07:19 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मौत की मांगी दुआ…6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसीं संदीपा विर्क, सुनाई आपबीती

मौत की मांगी दुआ...6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसीं संदीपा विर्क, सुनाई आपबीती
बॉलीवुड

कैसे शूट हुआ था PK का न्यूड रेडियो सीन? सेट पर आने से पहले ऐसी थी आमिर खान की हालत

Aamir Khan PK radio scene
बॉलीवुड

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! वायरल

भगवा कपड़ों में बिना सिर वाले शख्स संग, मिस्टर खिलाड़ी का वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा! हुआ वायरल
बॉलीवुड

‘द केरल स्टोरी 2’ विवादों पर बोले सुमित गहलावत, ‘इसे गंभीर मुद्दा न बनाएं, हम एक धर्मनिरपेक्ष…

Sumit Gahlawat on The Kerala Story 2
बॉलीवुड

‘सानिया मिर्जा’ के बाद इस खूबसूरत मॉडल से निकाह करेंगे क्रिकेटर शोएब मलिक! चौथी बार कहेंगे ‘कबूल है’

'सानिया मिर्जा' के बाद इस खूबसूरत मॉडल से निकाह करेंगे क्रिकेटर शोएब मलिक! चौथी बार कहेंगे 'कबूल है'
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.