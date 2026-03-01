दुबई में फंसीं सोनल चौहान ने भारत सरकार से लगाई गुहार- मुझे सुरक्षित घर वापस लाएं

ऐसे में सोनल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है, "फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं है। मैं सुरक्षित घर वापस आने में मदद के लिए सरकार से गाइडेंस और सपोर्ट मांग रही हूं।" उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक मदद मांगा है ताकि वे सुरक्षित तरीके से घर वापस आ सकें। साथ ही, सोनल ने विदेश मंत्रालय और भारत के दुबई कार्यालय को टैग कर सलाह और मदद की अपील भी की है।