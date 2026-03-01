मौत की मांगी दुआ...6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसीं संदीपा विर्क, सुनाई आपबीती

संदीपा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि तिहाड़ जेल का अनुभव उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था और शुरुआती दिनों में वो मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। उन्हें लगता था कि वो इस सजा की बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। संदीपा विर्क ने आगे कहा कि जेल के अंदर माता-पिता से मुलाकात करना उनके लिए सबसे भावुक पल था। जेल की स्थितियों के बारे में भी बताया कि कि वहां रहना शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद तोड़ देने वाला है। 500 से ज्यादा कैदियों के साथ रहना, सीमित दिनचर्या और साधारण भोजन। इन सबने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला और लगातार तनाव के कारण वो कई बार ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थीं।