तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद, राजपाल यादव बने पंडित, वीडियो वायरल

बता दें, राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की बात करें तो, साल 2010 में उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लोन लिया था। इस लोन के चुकाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए थे। कोर्ट ने राजपाल को 2026 की शुरुआत में तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया। इसके बाद में जमानत और कुछ रकम जमा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।