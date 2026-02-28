हमारा स्लीप डिवॉर्स हो गया है… अर्चना पूरन सिंह ने पति परमीत के साथ अलग रहने को लेकर किया खुलासा

कपल ने साफ किया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में फिल्मी रोमांस या हर वक्त साथ चिपके रहने से ज्यादा जरूरी एक-दूसरे की छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल रखना है। अर्चना कहती हैं, "सच्चे प्यार में शोर-शराबा नहीं होता। छोटी चीजों में प्यार ढूंढना ही असल रिश्ता है।" परमीत आज भी रोज सुबह की पहली चाय खुद बनाकर अर्चना को देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अर्चना को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। बदले में अर्चना इस बात का ध्यान रखती हैं कि परमीत सेठी को उनकी पसंद का हल्का और कम मिर्च-मसाले वाला खाना मिले।