28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे

Bhumi Pednekar: 100 में से एक चुनी गई इस हीरोइन ने अपने करियर के लिए एक खास रोल के लिए अपने आप को पूरी तरह बदल डाला था, जो बहुत ही मुश्किल है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 28, 2026

100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे

भूमि पेडनेकर (सोर्स: IMDb)

Bhumi Pednekar: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की पहली फिल्म 'दम लगा के हईशा' के बारे में मजेदार बात ये है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने शरीर में बड़ा बदलाव किया था। 11 साल पहले जब ये फिल्म बनी, तब भूमि को फिल्म के किरदार के लिए 15 किलो वजन बढ़ाना पड़ा था। कहानी के हिसाब से उनका वजन लगभग 100 किलो दिखाना था। ये तब उनकी डेब्यू फिल्म भी थी।

फिल्म के सीन और गाने

फिल्म 'दम लगा के हईशा' की शूटिंग हरिद्वार के एक छोटे से घर में हुई थी। फिल्म का बजट करीब 14 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे खूब पसंद किया गया और इसने लगभग 114 करोड़ का कारोबार किया। इस फिल्म के सीन और गाने दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ इमोशनल भी कर गए।

भूमि के लिए ये फिल्म खास इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने डेब्यू से पहले इतनी मेहनत की कि वजन बढ़ाने के बाद कुछ महीनों में 35 किलो वजन कम कर लिया। ये एक बड़ी बात मानी गई क्योंकि हिंदी फिल्मों में लीड रोल के लिए ऐसी हिम्मत कम ही दिखाई जाती है।

100 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन देने के बाद भूमि को ये मौका मिला

इतना ही नहीं, भूमि को इस फिल्म का रोल मिलना आसान नहीं था। 100 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन देने के बाद उन्हें ये मौका मिला। ये कहानी 2007 में लिखी गई थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने में 8 साल लग गए। पूरी शूटिंग केवल 40 दिनों में पूरी की गई थी।बता दें, इस तरह 'दम लगा के हईशा' ने भूमि पेडनेकर को एक नई पहचान दी और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Feb 2026 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने खोजा पैसा कमाने का नया तरीका? खुद वीडियो किया शेयर

Rajpal Yadav YouTube Channel
बॉलीवुड

फिर चला राधे मोहन का जादू, जानिए री-रिलीज के पहले दिन ‘तेरे नाम’ ने की कितनी कमाई

Tere Naam Movie Re-release
बॉलीवुड

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद, राजपाल यादव बने पंडित, वीडियो वायरल

Rajpal Yadav
बॉलीवुड

हमारा स्लीप डिवॉर्स हो गया है… अर्चना पूरन सिंह ने पति परमीत के साथ अलग रहने को लेकर किया खुलासा

Archana Puran Singh big revealed Sleep Divorce with husband parmeet sethi
बॉलीवुड

मार्च में 1 नहीं, 2 नहीं… पूरे 8 होंगे धमाके! ‘धुरंधर 2’ से ‘टॉक्सिक’ तक इन बड़ी फिल्मों की होगी भिड़ंत

March 2026 Theatre Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.