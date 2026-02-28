100 में से 1 चुनी गई ये हीरोइन, इस रोल के लिए बढ़ाया 15 किलो वजन, अब 11 साल बाद देख चौंक जाएंगे

इतना ही नहीं, भूमि को इस फिल्म का रोल मिलना आसान नहीं था। 100 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन देने के बाद उन्हें ये मौका मिला। ये कहानी 2007 में लिखी गई थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने में 8 साल लग गए। पूरी शूटिंग केवल 40 दिनों में पूरी की गई थी।बता दें, इस तरह 'दम लगा के हईशा' ने भूमि पेडनेकर को एक नई पहचान दी और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।