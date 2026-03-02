2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शादी-ब्याह में प्लास्टिक फूलों की सजावट पर होगी कार्रवाई! सीएम फडणवीस ने किया बैन का ऐलान

Maharashtra Artificial Flowers Ban: महाराष्ट्र सरकार ने शादियों और सार्वजनिक समारोहों में कृत्रिम (प्लास्टिक) फूलों के बढ़ते इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होने वाले कृत्रिम फूलों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 02, 2026

Devendra Fadnavis Maharashtra

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

Maharashtra Plastic Ban: महाराष्ट्र में शादी-ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक या अन्य बायोडिग्रेडेबल चीजों से बने कृत्रिम फूलों के इस्तेमाल पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। विधानसभा में सदस्य विक्रम पाचपुते की ओर से उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्रिम फूलों पर पहले से प्रतिबंध है और अब इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

सीएम फडणवीस ने कहा कि इन कृत्रिम फूलों से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इससे प्राकृतिक फूल उगाने वाले किसानों की आजीविका पर भी संकट मंडराने लगा है।

सरकार लाएगी नया GR, डेकोरेटर्स पर भी कार्रवाई

राज्य सरकार इस मामले पर अधिक स्पष्टता और सख्त अमल के लिए नया शासन निर्णय (GR) जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कृत्रिम फूलों से सजावट करने वाले डेकोरेटर्स और उन्हें उपयोग की अनुमति देने वाले बड़े मैरेज हॉल्स पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इस मुहिम में पर्यावरण विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। जरूरत पड़ने पर अन्य संबंधित विभागों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

4135 टन प्लास्टिक जब्त, 25 करोड़ का जुर्माना

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने विधानसभा में प्लास्टिक प्रतिबंध की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उनके मुताबिक अब तक राज्य में 4,135 टन प्लास्टिक कचरा जब्त किया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। लगभग 92 हजार स्थानों पर नियम तोड़ने की घटनाएं सामने आईं, जिन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार आने वाले त्योहारों, खासकर होली और अन्य आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल रंगों और प्राकृतिक फूलों के उपयोग के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएगी। स्थानीय संगठनों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शादी और बड़े आयोजनों में प्राकृतिक सजावट को बढ़ावा दिया जाए तो इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ फूल उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस कड़े रुख के बाद अब यह देखना होगा कि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 03:42 pm

Published on:

02 Mar 2026 03:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शादी-ब्याह में प्लास्टिक फूलों की सजावट पर होगी कार्रवाई! सीएम फडणवीस ने किया बैन का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

The Kerala Story 2 Review: रील की ‘आजादी’ या रूह की ‘गुलामी’? थिएटर में गूंजी लव-जिहाद की ये कहानी

The Kerala Story 2 review in hindi vipul shah film conversion this reason people watch
बॉलीवुड

खामेनेई की मौत पर भावुक हुईं कश्मीरी मुस्लिम अभिनेत्री, बोलीं- वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, लोगों ने कर दिया ट्रोल

Farrhana Bhatt On Ali Khamenei Death
बॉलीवुड

शाहरुख खान के स्टारडम पर सुनील शेट्टी कह गए बड़ी बात, रणबीर कपूर से इस मामले में कर दी तुलना

Suniel Shetty On Shahrukh Khan Stardum
बॉलीवुड

दुबई में हैं रणबीर कपूर की एक्ट्रेस, ड्रोन ने उड़ाई उनकी रातों की नींद, पोस्ट में दिया अपडेट

US Iran conflict ranbir kapoor actress Nargis Fakhri battles sleepless nights in Dubai share big update
बॉलीवुड

डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.