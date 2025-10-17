अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Noida Crime: दिल्ली से सटे नोएडा में एक सनकी युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मंगेतर के पास उसकी बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दीं। इससे युवती का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब युवती ने इस बारे में अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से बात की तो उसने उसे तेजाब से जलाने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, आरोपी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के परिजनों को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
घटना नोएडा के सेक्टर-45 की सोसायटी की है। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला के अनुसार, नोएडा सेक्टर-45 स्थित एक सोसायटी में सेना से रिटायर्ड कर्नल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी की राजस्थान के जोधपुर निवासी एक युवक से दोस्ती थी। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोस्ती के दौरान आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें ले ली थीं। इसकी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय आरोपी ने युवती से माफी मांगी और निजी तस्वीरें सुरक्षित रखने का दावा किया। इसके बाद उसने अपनी शिकायत वापस ले ली।
नोएडा सेक्टर-39 थाना पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में रिटायर्ड कर्नल ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इसकी जानकारी होने पर आरोपी पूर्व बॉयफ्रेंड ने युवती की निजी और बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मंगेतर समेत अन्य परिजनों के पास भेज दीं। इससे युवती का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। युवती का कहना है कि आरोपी साइबर स्टाकिंग भी करता है, इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली थी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपी से निजी तस्वीरें वायरल करने के बारे में बातचीत की तो वह भड़क उठा। आरोपी ने पीड़िता को तेजाब से जलाकर उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। साथ ही परिजनों को आपराधिक मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसाने की बात कहकर उसकी बात मानने का दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
