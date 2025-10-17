अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपी से निजी तस्वीरें वायरल करने के बारे में बातचीत की तो वह भड़क उठा। आरोपी ने पीड़िता को तेजाब से जलाकर उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। साथ ही परिजनों को आपराधिक मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसाने की बात कहकर उसकी बात मानने का दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।