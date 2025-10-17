Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

Noida Crime: दिल्ली से सटे नोएडा में एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी के बॉयफ्रेंड की हरकत से हड़कंप मच गया। आरोपी ने पहले लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज दीं। इसके बाद जब लड़की ने इसका विरोध किया तो तेजाब से जलाने की धमकी दी।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 17, 2025

Ex-boyfriend sends retired colonel daughter objectionable pictures to fiance noida crime

प्रतीकात्मक तस्वीर

Noida Crime: दिल्ली से सटे नोएडा में एक सनकी युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मंगेतर के पास उसकी बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दीं। इससे युवती का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। जब युवती ने इस बारे में अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से बात की तो उसने उसे तेजाब से जलाने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, आरोपी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के परिजनों को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। नोएडा पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नोएडा के सेक्टर-45 की घटना

घटना नोएडा के सेक्टर-45 की सोसायटी की है। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला के अनुसार, नोएडा सेक्टर-45 स्थित एक सोसायटी में सेना से रिटायर्ड कर्नल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी की राजस्‍थान के जोधपुर निवासी एक युवक से दोस्ती थी। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दोस्ती के दौरान आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें ले ली थीं। इसकी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय आरोपी ने युवती से माफी मांगी और निजी तस्वीरें सुरक्षित रखने का दावा किया। इसके बाद उसने अपनी शिकायत वापस ले ली।

जांच में जुटी नोएडा सेक्टर-39 पुलिस

नोएडा सेक्टर-39 थाना पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में रिटायर्ड कर्नल ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। इसकी जानकारी होने पर आरोपी पूर्व बॉयफ्रेंड ने युवती की निजी और बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मंगेतर समेत अन्य परिजनों के पास भेज दीं। इससे युवती का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। युवती का कहना है कि आरोपी साइबर स्टाकिंग भी करता है, इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली थी।

तेजाब डालकर चेहरा जलाने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपी से निजी तस्वीरें वायरल करने के बारे में बातचीत की तो वह भड़क उठा। आरोपी ने पीड़िता को तेजाब से जलाकर उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। साथ ही परिजनों को आपराधिक मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसाने की बात कहकर उसकी बात मानने का दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

17 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

दिल्ली में पटाखा बेचने का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे व्यापारी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना चुनौती

Supreme Court green crackers order challenging firecracker licensing process Diwali in Delhi
नई दिल्ली

छठ पूजा से पहले यमुना सफाई पर सियासत तेज, AAP ने BJP पर लगाया पाखंड का आरोप

Politics intensifies Yamuna cleaning Chhath Puja in Delhi AAP accuses BJP hypocrisy
नई दिल्ली

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, सांसें लेना हुआ मुश्किल, AQI 350 के पार

कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लीलता करने लगा वकील, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

lawyer obscenely with woman during virtual hearing in Delhi High Court
नई दिल्ली

Green crackers : कहीं ये ग्रीन पटाखे भी ‘जहर’ से भरे तो नहीं! इन्हें फोड़ना कितना सही, जानिए पूरा सच

Diwali 2025 Special, Green crackers Good or Bad, how to check Green Patake,
