1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

72 राउंड फायरिंग, 69 गोलियां निशाने पर लगीं; बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाई जान…जांच में पुलिस भी परेशान

Delhi gang war: दिल्ली–गुड़गांव सीमा के आया नगर गांव में कुछ महीनों के भीतर हुई दो सनसनीखेज हत्याओं ने पूरे इलाके को दहला दिया। रतन लोहिया और अरुण लोहिया परिवारों के बीच चली रंजिश में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसे लोग ‘खून के बदले खून’ की खौफनाक मिसाल के रूप में देख रहे हैं।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 01, 2026

Delhi Gang War South revenge killing 72 rounds fired

Delhi gang war: राजधानी दिल्ली का दक्षिणी इलाका, दिल्ली-गुड़गांव सीमा पर स्थित आया नगर गांव, जहां कुछ ही महीनों में दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटीं, जिन्होंने पूरे शासन-प्रशासन को हिला कर रख दिया। अंधाधुंध फायरिंग और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सहम गया। इस ज़मीन पर रंजिश का ऐसा खूनी खेल खेला गया, जो 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की कहानी से कम नहीं था। महज कुछ ही घंटों में इतनी गोलियां चलीं कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से गोलियां निकालने में डॉक्टरों को करीब दो घंटे लग गए। 'खून के बदले खून' इस मुहावरें को सच साबित करने वाले आया नगर गांव के दो लोहिया परिवार हैं। इस घटना में शामिल एक रतन लोहिया का परिवार है और दूसरा अरुण लोहिया का। आरोप है कि यह फिल्मी स्टाइल में दोनों हत्याएं एक-दूसरे के परिवारों से जुड़े लोगों के द्वारा कराई गईं।

विस्तार से जानिए दहशत की कहानी

30 तारीख और नवंबर का महीना, हल्का कोहरा और सुबह की ठिठुरन के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज। दरअसल, 52 वर्षीय डेयरी मालिक रतन लोहिया जब सुबह- सुबह काम पर जा रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पुलिस ने बताया कि पांच लोगों से भरी एक निसान मैग्नाइट कार ने उन्हें रोका और अंधाधुंध फायरिंग की। रतन ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन यह उन्हें बचा नहीं सकी। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने कुल 72 गोलियां चलाईं, जिनमें से 69 उनके शरीर, कपड़ों और जैकेट में लगीं। सफदरजंग अस्पताल में दो डॉक्टरों को पोस्टमार्टम से पहले गोलियां निकालने में करीब दो घंटे लगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह हत्या पहले से चल रही बदले की साजिश का हिस्सा थी।

10 गोली मारकर हुई थी दूसरी हत्या

जानकारी के अनुसार, रतन लोहिया की हत्या की पटकथा अरुण लोहिया की हत्या के बाद लिखी गई थी। दरअसल, रतन लोहिया की हत्या के 6 महीने पहले आया नगर से करीब सात किलोमीटर दूर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास रियल एस्टेट कारोबारी अरुण लोहिया की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, साकेत कोर्ट से लौटते समय अरुण की कार को मारुति ऑल्टो में सवार दो-तीन हमलावरों ने रोका। एक ने ट्रैफिक को रुकने का इशारा किया, जबकि अन्य ने अरुण पर 10 गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

दोनों हत्याओं के जुड़े तार

दोनों हत्याओं की जब जांच की गई तो पता चला कि इनके पीछे पैसों का विवाद था। रतन के बेटे दीपक ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने के बाद अरुण के रियल एस्टेट कारोबार में कथित तौर पर करीब 25 लाख रुपये निवेश किए थे, लेकिन रकम वापस न मिलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। अप्रैल 2024 में दीपक के साथ अरुण के लोगों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद अरुण के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पंचायत के जरिए समझौते की कोशिशें भी नाकाम रहीं। बाद में अरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने दीपक और दो कथित शूटरों योगेश और अजय को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दीपक को पनाह देने के आरोप में उसके परिवार के सदस्यों समेत एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

हत्या में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल

पुलिस को आशंका है कि रतन की हत्या में अवैध विदेशी हथियारों, जैसे जिगाना और बेरेटा पिस्तौल, का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के आपराधिक इतिहास में यह संभवतः पहली घटना है, जब किसी एक व्यक्ति पर इतनी बड़ी संख्या में गोलियां चलाई गई हों। जांच में पुलिस ने अरुण के चाचा कमल को साजिश का मुख्य किरदार माना है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य संदिग्धों की पहचान भी की गई है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन वारदात में इस्तेमाल की गई कार पुलिस ने बरामद कर ली है।

डर के साए में जी रहा रतन का परिवार

जांच एजेंसियां रणदीप भाटी गैंग, अमेरिका में छिपे गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ गिरोह की संभावित संलिप्तता की भी पड़ताल कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, रतन ने लेवल-2 बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जो हैंडगन की कुछ गोलियों को रोकने में सक्षम होती है, लेकिन 9 मिमी और 30 बोर की गोलियों के सामने बेअसर साबित हुई। वहीं, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए रतन के परिवार ने अपने छोटे बेटे को विदेश भेज दिया है। परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे लगातार भय के माहौल में जीवन बिता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

पूर्व AAP नेता ने खोली अरविंद केजरीवाल की पोल, बोले- वो कहते हैं कि हमें किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं
नई दिल्ली
Former AAP leader Prashant Bhushan exposes Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

01 Jan 2026 05:45 pm

Published on:

01 Jan 2026 05:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 72 राउंड फायरिंग, 69 गोलियां निशाने पर लगीं; बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाई जान…जांच में पुलिस भी परेशान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अखिल भारतीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश! 50-80 लाख में सौदा, पीड़ित को मिले सिर्फ 5-8 लाख

Pan India kidney transplant racket exposed in Maharashtra
नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI की सोनीपत में पीट-पीटकर हत्या

Delhi Police ASI Murder
नई दिल्ली

आंख का सॉकेट और कंधा फ्रैक्चर, चेहरे पर 20 से ज्यादा टांके…25 साल की युवती से गैंगरेप में हैवानियत की सारी हदें पार

Faridabad gang rape victim fractured shoulder 20 stitches on face
नई दिल्ली

Technology गाजियाबाद के सीवरों से निकलने वाली जहरीली गैस से चलेंगे नगर निगम के वाहन

Ghazibad
राज्य

नए साल के जश्न के बीच महिला ने उड़ाए पुलिस के होश, अधिकारी बोले-शांति बनाए रखें तो दो टूक मिला जवाब

new year protest gurugram woman on hunger strike due to pollution
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.