72 राउंड फायरिंग, 69 गोलियां निशाने पर लगीं; बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाई जान…जांच में पुलिस भी परेशान

दोनों हत्याओं की जब जांच की गई तो पता चला कि इनके पीछे पैसों का विवाद था। रतन के बेटे दीपक ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने के बाद अरुण के रियल एस्टेट कारोबार में कथित तौर पर करीब 25 लाख रुपये निवेश किए थे, लेकिन रकम वापस न मिलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। अप्रैल 2024 में दीपक के साथ अरुण के लोगों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद अरुण के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पंचायत के जरिए समझौते की कोशिशें भी नाकाम रहीं। बाद में अरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने दीपक और दो कथित शूटरों योगेश और अजय को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दीपक को पनाह देने के आरोप में उसके परिवार के सदस्यों समेत एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।